El preu de la llum no dona treva ni durant el cap de setmana

@EP





El preu mitjà diari de l'electricitat al mercat majorista caurà aquest dissabte un 7,37% en comparació amb el divendres, però mantindrà la tendència de xifres elevades observada durant tot l'agost i s'ha situat en 110,22 euros el megawatt hora (MWh).







El registre mitjà del 'pool' elèctric, tot i que els preus solen relaxar-se en cap de setmana a causa d'una menor demanda, se situarà com l'onzena jornada amb el preu més car de la sèrie històrica.





Per a aquest dissabte, el preu de la llum marcarà un màxim de 128,29 euros / MWh --de les 00.00 a les 01.00 hores i un mínim de 87,95 euros / MWh --de les 18.00 a les 19.00 hores--, segons dades d'OMIE recollides per Europa Press.





Pel que fa a fa un any, el preu mitjà diari de l'electricitat per a aquest dissabte serà un 182% més car en comparació amb el 27 d'agost de 2020, quan no arribava als 40 euros / MWh.