Carrizosa creu que el recorregut de la manifestació de la Diada pot acabar amb episodis violents

@EP





El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha advertit que "s'ha dissenyat una Diada de conflicte" i que l'objectiu de la Generalitat és propiciar incidents i aldarulls que justifiquin concessions a la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat, que té previst reunir-se la següent setmana.





"Arribaran a la taula de diàleg després de les mobilitzacions de la Diada, i això té com a últim objectiu la claudicació de Govern de Pedro Sánchez, que sembla per anticipat disposat a donar-los tot el que sigui", ha sostingut Carrizosa en una entrevista d'Europa Press.





Creu que la manifestació convocada per l'ANC amb suport d'Òmnium i l'AMI "s'ha projectat de manera que tingui un recorregut per propiciar episodis violents", ja que sortirà de la plaça Urquinaona de Barcelona, passarà per la Via Laietana --a la que se situa la Direcció Superior de la Policia Nacional- i acabarà al Parlament.





"Aquesta Diada és l''apreteu a Sánchez en vigílies de l'anomenada taula de diàleg", ha dit en referència a l'expressió que va utilitzar l'expresident de la Generalitat Quim Torra amb els CDR en 2018, i ha predit que s'utilitzaran tàctiques de disturbis als carrers i de contenidors cremats que s'han d'atribuir a uns pocs radicals, però que s'afavoreix des del mateix Govern.





"Permetre aquestes manifestacions és propiciar fins i tot que es produeixi descontrol, aldarulls i fins i tot desordres públics greus", ha afegit Carrizosa, que ha dit que el recorregut és objectivament simbòlic per als desordres després de la sentència de l'1-O, de manera que li sembla una irresponsabilitat que s'hagi autoritzat.





Per aquest motiu, ha avançat que la setmana que registraran una petició de compareixença del conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, i preguntes al Govern perquè doni explicacions sobre les raons per autoritzar una manifestació amb un "traçat tan reivindicatiu per als violents", i sobre la seguretat i la protecció del Parlament, de la Prefectura de la Policia Nacional i dels seus agents.





Creu que a la Generalitat li convenen els aldarulls perquè representen una mesura de pressió i perquè el que busquen els partits independentistes és una confrontació que porti a la desestabilització, tant des de l'àmbit institucional com des del carrer, ha dit.





TAULA DE DIÀLEG



Ha insistit que la taula de diàleg és en realitat una "taula de xantatge en la qual el Govern busca prebendes i el Govern de la nació busca el suport parlamentari al Congrés", i augura que Sánchez no es mantindrà ferm davant les demandes dels independentistes, perquè la seva prioritat és continuar a La Moncloa com sigui, segons Carrizosa.





Considera que Sánchez no és de fiar: "Van a parlar d'un referèndum d'autodeterminació, que crec que per molt que s'estigui excloent de boca per part de Govern central, és una de les qüestions que tenen sobre la taula", i ha avisat que qualsevol consulta --encara que no sigui d'autodeterminació-- implica una concessió encaminada a la independència.





"I el que cal esperar del Govern d'Espanya és que, sobre aquestes qüestions, ni se sent a negociar" en una taula que ha recordat que té dos anys de marge per part de Govern, i per això creu que aquest espai de diàleg s'allarga un miratge d'estabilitat i de negociació en què els independentistes no descartaran la unilateralitat si l'Estat no claudica, segons ell.