El mercat immobiliari creix gràcies a l'inici del nou curs acadèmic

El nou curs acadèmic està a la volta de la cantonada i molts estudiants han de tornar a les classes. Molts universitaris i de postgrau es veuen obligats a canviar de residència durant el curs per assistir a les classes, així que això implica el lloguer d'habitatges. De fet, són una mica més d'1,5 milions d'estudiants que estan matriculats i gairebé 500.000 es desplaçaran per realitzar els seus estudis, segons un informe de la consultora Deloitte.





La crisi sanitària va jugar un paper fonamental l'any passat. Les classes en línia fer que el sector immobiliari caigués, però aquest any la cosa és diferent. La majoria de la població està vacunada, així que les residències i els pisos compartits tornen a ser important.





Segons les dades, són gairebé 97.000 llits les que estan disponibles en residències, però els experts creuen que és una cosa insuficient. L'oferta s'hauria d'incrementar en gairebé 20.000 llits perquè tothom pugui accedir i desplaçar-se. El que cal són places d'acord amb els estàndards de qualitat. Molts dels joves canvien de residència per tenir una major autonomia, una millor vida social i una vida acadèmica plena.





No obstant això, malgrat que sembla una cosa positiva, des dels col·legis majors creuen que aquestes residències són més un negoci que un projecte educatiu seriós. El president del Consell de Col·legis Majors Universitaris, Juan Muñoz, ha explicat que molts col·legis majors han estat comprats per residències i que el primer que han fet ha estat posar més habitacions per obtenir més beneficis.





Durant el 2020, els col·legis majors van rondar un 97,30% d'ocupació, una cosa que està previst que també succeeixi durant el curs 2021-2022.





ELS PREUS





En un col·legi major, el preu mitjà mensual està al voltant dels 1.000 euros, tot i que en funció de col·legi el preu disminueix amb el pas dels anys. En el cas dels pisos compartits ha crescut en un 6% durant l'últim any, segons les dades que ha indicat el portal Idealista. Els preus estan al voltant dels 400 euros. A Barcelona, per exemple, solen ser uns 395 euros en pisos compartits.









El més barat per als estudiants són les habitacions en pisos compartits. Perquè els estudiants puguin triar entre diverses opcions, hi ha diferents tipus de portals. A més, els preus que han de pagar els estudiants depèn de la situació familiar, així com l'edat de la persona.