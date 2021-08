Toni Ponce suma una nova medalla de plata per a Espanya

@EP





Toni Ponce també és medallista paralímpic. El nedador espanyol ha aconseguit la medalla de plata en els 100 metres braça. Aquesta és la segona vegada que Ponce acaba com a subcampió paralímpic.





La medalla ha suposat el final d'una jornada històrica per a la delegació espanyola en els Jocs Paralímpics de Tòquio. És la setena medalla que aconsegueixen. En total, 3 ors, 2 plates i 2 bronzes, igualant la quantitat de metalls aconseguits durant els primers 4 dies.





Toni Ponce ha estat l'últim a aconseguir-la. Això sí, només acabar en segon lloc la seva cara reflectia la decepció. Una decepció molt gran per a ell, ja que volia sumar l'or. A més, arribava com un dels grans favorits, però la realitat és que per 4 dècimes s'ha quedat amb una medalla de plata que també li reconeix el gran esforç que ha realitzat per aconseguir-la. De fet, és la segona medalla que aconsegueix el nedador en la seva participació en els Jocs Paralímpics de Tòquio. La primera, també d'argent, la va aconseguir en els 200 metres lliures.





Durant la primera meitat de la prova, Ponce estava per davant del seu rival, però a la part final el rus ha estat millor i ha acabat per davant. En acabar ha reconegut que estava decebut, però que ho ha donat tot per poder aconseguir la medalla i que a la fi s'ha notat tremolor a les cames. Malgrat això, Toni Ponce només pensa a millorar per tornar a recuperar el rècord del món.