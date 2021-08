Boris Johnson i Angela Merkel asseguren que no reconeixeran els talibans sense respecte als drets humans

@EP





Angela Merkel i Boris Johnson han mantingut una conversa telefònica en què han pogut parlar i discutir sobre la crisi humanitària que hi ha actualment a l'Afganistan. S'hi han mostrat molt ferms i han estat contundents a l'hora de valorar els talibans.





Tant Alemanya com el Regne Unit no reconeixeran el poder talibà si aquest va acompanyat de la manca de drets humans. De moment, des de l'Afganistan, les informacions que surten dels talibans és que no s'estan respectant els drets humans, així que mentre que això no succeeixi no els reconeixeran.





A més, el portaveu del Govern britànic ha explicat que tant Merkel com Johnson han aplaudit els esforços que estan realitzant els seus respectius països, a més de l'OTAN, per intentar evacuar a tothom que ho necessiti de la capital afganesa.





Per acabar, Boris Johnson ha confirmat el que era una notícia a veus. "Qualsevol mena de reconeixement o contacte polític amb els talibans està condicionat a la concessió de pas segur als que vulguin sortir de país, així com la seva demostració de respecte als drets humans," ha recollit Sky News.