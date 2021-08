Pol Espargaró s'emporta la seva primera 'pole' amb Honda a Silverstone

@EP





Pol Espargaró ha aconseguit la seva primera 'pole' amb Honda i la primera que aconsegueix en la categoria reina. Després d'un any de molt patiment, el pilot català ha aconseguit imposar-se a Bagnaia ja Quartararo per fer història en la màxima categoria del motociclisme.





Jorge Martín ho havia tornat a fer. Una altra 'pole' que tenia a la mà, però aquesta vegada hi va haver alguna cosa que va fallar. El madrileny se'n va anar llarg al revolt 8 i 9 i va acabar perdent aquest temps i, per tant, la que havia estat la seva millor volta. I tan atapeït està tot, que amb la tornada vàlida sortirà des de la quarta posició.





Per davant, el que es va aprofitar va ser Pol Espargaró. En un primer intent marcat per una volta molt ràpida de Quartararo, tot semblava estar venut. No obstant això, el pilot de Granollers, que està completant el seu millor cap de setmana de la temporada, ha aconseguit treure un temps d'1'58.889 per prendre-li la primera posició al francès.





En la segona posició torna a aparèixer un Francesco Bagnaia que ha tornat molt fort de les vacances d'estiu i vol donar guerra a Quartararo en el que queda de temporada. Els espanyols van tenir sort dispar. Marc Márquez sortirà cinquè, just per davant d'Aleix Espargaró. Rins i Mir seran desena i onzena. Per tancar, Àlex Márquez sortirà dissetè i Lecuona just per darrere.