@CP





Prop de 60 nens i nou monitors que estaven de colònies a una casa de Fogars de Montclús (Barcelona) estan sent atesos aquest dissabte per una intoxicació múltiple per monòxid de carboni.





Dels afectats, 34 menors i 4 monitors han hagut de ser evacuats a centres hospitalaris. La resta de les persones estan sent ateses a l'exterior de la casa de colònies amb teràpies d'oxigen.





Els Bombers de la Generalitat han acudit a la casa de colònies al voltant de les 12.000 hores, després de rebre avís de la intoxicació, i han evacuat els que eren dins, han informat fonts del cos a Europa Press.





Els bombers han revisat les habitacions, les dutxes, les piscines i altres instal·lacions, però de moment no han aconseguit identificar les causes de la fuita de monòxid de carboni.





A la casa també hi havia quatre responsables de l'establiment, en el qual estaven de colònies nens i adolescents d'entre 5 i 18 anys.





Deu dotacions dels Bombers continuen a la casa per esbrinar l'origen de la fuita, amb la col·laboració dels operaris de la companyia de gas i la de les calderes.





De tots els atesos, 9 han estat traslladats a l'Hospital de Sant Celoni (Barcelona), 15 al de Mataró (Barcelona), 7 al de Granollers (Barcelona) i 7 més al de Mollet (Barcelona).