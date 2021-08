La punyent carta d'una guia turística dona atrapada a l'Afganistan

@EP





La crisi humanitària a l'Afganistan està deixant moltes històries. Algunes d'elles són fàcils d'explicar, com la dona que va donar a llum mentre era evacuada. D'altres, com l'atemptat a Kabul o la història d'aquesta dona, extremadament complicades.





Els talibans segueixen imposant un règim de terror. Fa dues setmanes, quan van començar les evacuacions, van prometre deixar abandonar l'Afganistan a totes les persones que volguessin fer-ho. No obstant això, aquesta promesa no s'ha complert. L'atemptat de fa dos dies és una mostra més del règim que volen imposar.





Prendre drets a les dones o prohibir la música són només les primeres mesures que han pres, però hi haurà més. Mentrestant, els governs del món segueixen intentant evacuar el màxim nombre de persones possibles, encara que no podran rescatar totes.





I enmig de tota aquesta crisi, la història d'una dona. Una dona afganesa, lluitadora i valenta, que lluita dia a dia pels seus drets i pels de les altres. L'única guia turística dona que hi ha a l'Afganistan i que està atrapada. Sense saber si demà o passat arribaran els talibans, faran caure la porta de casa i posaran fi a la seva vida. Una dona que estudia periodisme. Una dona activista que lluita pels drets de les dones i les nenes de país.





Però està completament atrapada. En una punyent carta, la dona afganesa ha volgut mostrar tota la situació tan horrible que viu el país. Explicar-la des dels seus ulls, des de la seva perspectiva. "Ho sento si ja no puc mostrar la bellesa única de l'Afganistan i ho sento si no puc complir la promesa de formar una organització de guies dones afganeses", comença explicant en la seva carta.





La realitat és que la situació és crítica. Les dones han perdut tots els seus drets en poc més d'hores. "Em dol haver dit a les nenes a les quals dono classes que arribarien tan lluny com elles voldrien", continua. Unes nenes que creixeran en un país que no respecta els seus drets i que únicament entén el que els talibans volen.





"M'alegro de tot cor per tu, que no vas néixer a l'Afganistan. Viatja i segueix els teus somnis, tu que pots", conclou la dona afganesa. Una carta que posa de manifest que l'evacuació dels diferents governs no haurà acabat fins que l'última persona que vulgui abandonar l'Afganistan ho aconsegueixi fer.