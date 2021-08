El Rei Felip VI es mostra agraït davant de totes les persones que han treballat en l'acollida d'afganesos

@EP





El Rei Felip VI ha visitat aquest dissabte el dispositiu instal·lat a la base àrea de Torrejón a Madrid per rebre els ciutadans afganesos evacuats de país i el campament en el qual estan instal·lats els últims que van arribar a Espanya aquest divendres després de formar part dels últims vols que van poder participar en les tasques d'evacuació a l'aeroport de Kabul.





A la seva arribada a la base aèria de Torrejón, el Rei ha presidit la reunió del grup de treball interministerial sobre l'Afganistan per conèixer les últimes novetats de l'operatiu, després que aquest divendres es donés per acabada la missió d'evacuació des de l'aeroport de Kabul.





En ella, Felip VI ha demanat al president de Govern, Pedro Sánchez, que transmeti el "reconeixement" a totes les persones que han participat en el dispositiu d'acollida de refugiats afganesos "per la seva voluntat i capacitat professional", segons han transmès fonts de la Casa Reial.





Després de la trobada, de mitja hora de durada, Felip VI i Sánchez, acompanyats de set ministres, han tingut l'oportunitat de recórrer el dispositiu que durant aquest mes ha brindat la primera atenció als ciutadans afganesos que han anat arribant a la base de Torrejón.





El Rei ha estat rebut en primer lloc pel Cap d'Estat Major de la Defensa, l'almirall Teodoro López Calderón, i a continuació ha tingut oportunitat de saludar l'ambaixador espanyol a Kabul, Gabriel Ferrán, i el seu número dos, Paula Sánchez, qui també van aterrar aquest divendres a Madrid en l'últim vol que va sortir de l'Afganistan.





Segons les fonts de la Casa Reial, aquesta conversa ha abordat la situació de l'Afganistan i algunes regions concretes, que el monarca coneixia després dels 20 anys de missió de les Forces Armades al país asiàtic. Després, la comitiva ha fet el mateix camí que durant dies han realitzat els afganesos en arribar a Espanya i han tingut oportunitat de xerrar amb les persones que els han rebut.





El primer taulell instal·lat en un hangar de l'Exèrcit d'Aire és el de Sanitat Exterior, on es brindava la primera atenció mèdica als nouvinguts, se'ls prenia la temperatura i realitzava una prova PCR abans de ser atesos per personal d'Emergència Consular per a la seva identificació.





A continuació, els refugiats eren atesos pels serveis de Creu Roja, sobretot els nens i les famílies, i per membres del Ministeri d'Inclusió, Serveis Socials i Migracions.





Efectius del Ministeri de Defensa són els que coordinen tot el dispositiu i membres de la Policia Nacional, recolzats per Guàrdia Civil, realitzaven la seva identificació final i iniciaven els tràmits per a la concessió del permís temporal d'estada a Espanya.





Aquesta visita ha conclòs amb una foto de família, que ha finalitzat amb un aplaudiment de Rei, el cap de l'Executiu i tots els ministres al personal que ha participat en aquest dispositiu d'acollida.





A continuació, els afganesos es traslladaven al campament instal·lat a la mateixa base de Torrejón, on passen les seves primeres hores a Espanya. Allà s'ha desplaçat també Felip VI i els membres de Govern, tot i que sense imatges. A última hora d'aquest divendres hi havia prop de 600 ciutadans allotjats en el campament, encara que s'espera que a la fi d'aquest dissabte només quedin uns 200, segons han precisat fonts del Palau de la Moncloa.





ÚLTIMS PASSATGERS





Els últims a arribar ho van fer aquest divendres en un vol procedent de Dubai al costat dels militars i policies que han participat en l'operació d'evacuació i l'ambaixador espanyol a Kabul i el seu número dos.





Per aquest dispositiu organitzat a la base de Torrejón han passat un total de 2.206 ciutadans procedents de l'Afganistan, segons ha detallat aquest divendres Sánchez en la seva compareixença al Palau de la Moncloa. D'ells, al voltant de 1.900 han estat evacuats de Kabul per Espanya i els altres han arribat traslladats pel servei exterior europeu.





El president ha garantit a més que Espanya "no es desentendrà" dels ciutadans que no han pogut sortir de l'Afganistan i es va comprometre a buscar vies per ajudar-los a sortir de país, encara que sense detallar quina podrà ser la solució que se'ls brindi.