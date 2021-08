El FC Barcelona recupera a Ter Stegen i Coutinho per rebre el Getafe

@EP





El Barça arriba amb molts dubtes a l'últim partit abans de l'aturada per seleccions. El partit davant l'Athletic de Bilbao, on l'equip va salvar un punt, va posar de manifest tots els problemes que té l'equip.





Ronald Koeman sembla haver oblidat el partit davant el conjunt bilbaí i està completament centrat en el duel contra el Getafe. Ja va comentar en la roda de premsa posterior al duel a La Catedral que havien d'aprendre del que havia passat i concentrar-se en el partit contra el Getafe.





AMB GANES DE TORNAR A LA BONA DINÀMICA





La mostra de poder del Barça davant la Reial Societat va sorprendre. La baixa de Messi amb prou feines es va notar, el joc fluïa i Braithwaite va fer dos gols. Un parell de badades van complicar el partit, però res que hagués de preocupar en excés a la plantilla blaugrana.





El cop de realitat va arribar a Bilbao. Un Athletic molt superior va fer trontollar al club blaugrana durant molts minuts i veient el partit, segur que el Getafe ha après la lliçó i Michel planteja un partit molt dur i físic perquè el Barcelona no se senti còmode en cap fase de la trobada.





SORPRESES A LA CONVOCATÒRIA





Les baixes de Piqué, Eric García i Pedri no semblaven un bon senyal. L'equip sortia de San Mamés amb molts problemes d'efectius, però Koeman ha recuperat a alguns futbolistes per a la cita contra el Getafe. Coutinho podria tenir una oportunitat d'or per convèncer el tècnic holandès que mereix un lloc a la plantilla del Barcelona.





Un altre dels que torna i, segurament, sigui a l'onze titular és Marc-André Ter Stegen. Una de les peces més importants que té el conjunt blaugrana en el seu equip després de la marxa de Messi. El porter alemany es va operar a l'estiu i no ha estat disponible durant les dues primeres jornades, però ja està de tornada per Koeman.





A la llista també ha sorprès la inclusió de Samuel Umtiti i la baixa d'Alex Collado. Umtiti semblava estar fora del Barcelona fa pocs dies, però amb les nombroses baixes que té l'entrenador holandès en defensa s'ha vist obligat a convocar el francès. Això sí, les possibilitats que Umtiti disputi algun minut són remotes. En el cas d'Alex Collado, Ronald Koeman ha estat molt clar. Ha de buscar una sortida per comptar amb minuts perquè al Barcelona hi ha molts jugadors.





A més, han entrat a la convocatòria Pjanic o Lenglet, dos jugadors que també estan en el mercat i als quals el club està buscant una sortida. Una altra de les sorpreses, aquesta de les bones, és el retorn de Mingueza. El defensor del Barcelona es va lesionar durant els Jocs Olímpics de Tòquio i no havia estat a disposició el tècnic en les primeres jornades.





UNA PLANTILLA EXCESSIVAMENT LLARGA





Ronald Koeman no té problema a parlar en roda de premsa. I ha parlat obertament dels problemes econòmics del club i de la frustració que sent per no poder desfer-se d'alguns jugadors, a més de no poder portar a jugadors. Ha reconegut que no poden lluitar amb City, United o PSG, però és que també ha assegurat que el Reial Madrid ha fet les coses millor i, per això, es pot permetre el luxe de fitxar Mbappé.





Més enllà del que poden fer d'altres, el tècnic holandès segueix amb els seus propis problemes. La plantilla del Barcelona és excessivament llarga. Són 32 jugadors els que té el tècnic a la seva disposició i segueix demanant que hi hagi alguna sortida per alleugerir la plantilla, però la realitat és que l'operació sortida està completament parada.





UN GETAFE QUE VOL COMENÇAR A SUMAR





El Getafe no ha començat molt bé la seva temporada. La visita a València el va deixar amb una derrota dolorosa. Durant més de 85 minuts va jugar amb un home més, però Mamardashvili i la falta de punteria van condemnar a una derrota per obrir el campionat.





I la jornada 2 també va ser molt cruel per al conjunt madrileny. Va barallar contra tot un Sevilla, però un gol de Lamela al minut 93 va deixar sense cap opció de puntuar. De moment, al costat de Rayo i Alabès, és l'únic equip que no ha aconseguit sumar ni un sol punt en les dues primeres jornades.