Així és la nova embarcació dels Mossos que treballarà pel litoral català

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha presentat aquest dissabte al Port de la Selva (Girona) una nova embarcació d'última tecnologia que s'afegirà a les que ja estan patrullant per facilitar el "desplegament operatiu de la Policia Marítima al llarg del litoral català".





Ha detallat que aquesta nova embarcació de 12 metres d'eslora i dos motors, la 'Cap de Creus', navegarà per Palamós (Girona) per incrementar la presència policial al litoral, i és la primera de les tres embarcacions que afegiran els Mossos d'Esquadra abans que acabi l'any: una altra navegarà per Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i una altra per Ametlla de Mar (Tarragona).





Aquestes noves embarcacions serviran per "incrementar el patrullatge dins de la mar i evitar delictes"; també seran útils per als rescats i altres emergències.





Elena ha assegurat que "el cos dels Mossos d'Esquadra està allà on passen coses i on els ciutadans ho necessiten, i al mar també es necessita", i ha explicat que tenen bons equipaments i gent formada de manera excel·lent a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), amb una enorme vocació de servei públic.





El cap dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha assegurat que el treball marítim de la policia catalana estarà coordinat amb altres cossos operatius com els Bombers de la Generalitat, els Agents Rurals, les policies locals i els cossos i forces de seguretat marítima.





"No venim a fer la feina d'altres, el desplegament és per exercir les nostres pròpies competències i responsabilitats amb la cooperació recíproca amb altres cossos operatius. El desplegament policial s'impulsa per sumar, així servirem millor a la ciutadania de Catalunya", ha afegit.





Per la seva banda, el comissari Joan Portals ha explicat que aquest projecte es va iniciar a finals de 2019, i que l'embarcació té un casc hidrodinàmic i està dotada amb un dron que permet incrementar la vigilància.