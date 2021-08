300 Mossos més s'uniran per ajudar les policies locals a controlar la seguretat

@EP





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha explicat aquest dissabte que han sumat 100 dotacions al cos --uns 300 agents més-- "per ajudar els dispositius conjunts amb les policies locals per controlar la seguretat" després de la fi del toc de queda, sense comptar les 113 dotacions que ja havien implementat.





Durant la presentació d'una nova embarcació marítima de la policia catalana a Port de la Selva (Girona), ha detallat que han donat suport als ajuntaments de diverses localitats de Catalunya per contribuir a mantenir l'ordre públic i "fer complir la normativa que existeix per la pandèmia i que s'ha fet a base d'hores extres "dels agents.





Ha argumentat: "Hi ha hagut un increment d'efectius d'un 25% respecte al 2019, l'únic que podem fer és posar més efectius, però nosaltres no podem contactar d'un dia per l'altre amb agents, amb els efectius que tenim s'ha de fer aquest servei".