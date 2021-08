La tensió en el Govern d'Espanya creix amb la pujada del preu de la llum

@EP





El nou curs polític a Espanya comença de la mateixa manera que va acabar. La tensió entre l'oposició i el PSOE es nota en cada missatge que s'envien. Però ara també cal afegir que des dels partits que li van permetre també eleva la tensió amb el PSOE per l'elevat preu que té la llum a Espanya. En l'últim any, el preu de la llum ha crescut gairebé un 200%.





El passat 25 d'agost la factura va marcar un nou màxim històric i va superar els 122,70 € de mitjana. De fet, va ser la sisena major marca de tota la història en el preu de la llum a Espanya. I, molts d'ells, es van produir durant aquest mes d'agost on la factura serà la més cara de tota la història.





Aquest nou problema a Espanya ha suposat un nou enfrontament entre els socis de Govern. La tensió és amb tots aquells grups que van donar suport a Pedro Sánchez quan va posar en marxa la seva moció de censura contra Rajoy. Les diferències que hi ha ara entre el PSOE i la resta de grups són molt grans.





ELS SUPORTS DE SÁNCHEZ DEMANEN UNA INVESTIGACIÓ





Les diferències i la preocupació és tal, que els grups parlamentaris que van recolzar la moció de censura han demanat a Sánchez que s'investigui la forta pujada de la llum que s'ha produït a Espanya durant el mes d'agost. Els desorbitats preus han afectat milions de llars i empreses espanyols.





Amb aquesta petició, Pedro Sánchez i tot el PSOE es troben en un punt clau de la seva legislatura. Si no accedeix al que demanen els grups, l'aprovació dels Pressupostos Generals, la reforma de les pensions o la pujada del Salari Mínim Interprofessional podrien estar en risc. Més País, Compromís, Nova Canàries o ERC són els partits que han posat sobre la taula que s'obri la investigació.





La recerca que es demana tindria com a principal objectiu convocar diversos experts que perquè analitzin el preu de la llum i com podria abaratir el cost d'aquesta. La proposta és ferma i es vol tenir l'anàlisi acabada abans de final d'any perquè el 2022 el Govern d'Espanya pugui aprovar algunes mesures que ajudin a les famílies i a les empreses a no pagar tant pel preu de la llum.





UNIDES PODEM I PSOE TENEN LA CLAU





La proposta està damunt de la taula, però la clau de tot està en Unides Podem i al PSOE. Durant les últimes setmanes, la formació ha estat molt activa i ha demanat als socialistes mesures per intentar que la llum no sigui tan cara. Creació d'una elèctrica pública o intervenir en el mercat han estat algunes de les solucions que oferien, però Teresa Ribera, la vicepresidenta de Transició Ecològica les ha rebutjat, ja que creu que falta anàlisi per poder aplicar aquestes mesures.





Sembla bastant clara la postura que tenen des d'Unides Podem, però el PSOE té una posició una mica més complicada. Durant tot aquest temps, el partit socialista ha estat incapaç de controlar el rebut. Per això, Teresa Ribera vol tornar a agafar el control de la crisi elèctrica i explicarà els motius pels quals el preu de la llum està tan car. Això sí, la proposta d'investigació segueix en l'aire i encara no han pres cap decisió al respecte.





EL FUTUR DEL PREU DE LA LLUM NO ÉS ESPERANÇADOR





Els experts ja han confirmat, diverses vegades, que el preu de la llum seguirà creixent durant els pròxims mesos. Així que tant per Ribera com per Sánchez arriben mesos complicats amb el preu de la llum. Si més no, la llum pujarà fins al mes de novembre. A més, que cada setmana es registrin nous rècords històrics no ajuda a la tranquil·litat. De fet, dijous es va triplicar el preu que hi havia durant el mateix dia del mes de l'any anterior.





Sí, finalment, el PSOE acaba acceptant la proposta seria el punt final a un tema extremadament delicat. El seu soci al Govern, Unides Podem ha estat la seva principal oposició a la pujada de la tarifa de la llum. I des de la formació estatge segueixen enviant missatges. Han demanat valentia als socialistes per rebaixar el preu de la llum i barallar contra les elèctriques i els seus preus.







"Tot i l'esforç per transformar el mercat elèctric i així acabar amb els rècords de la llum, el Govern ha de ser conscient que hem de fer més. Des d'UP proposem limitar el preu a l'energia nuclear i hidroelèctrica per baixar de forma immediata la factura", ha exposat la ministra Belarra a les xarxes socials.







La relació entre els socis de Govern mai ha estat molt fluida i sempre han estat generant tensió entre ells. Els enfrontaments s'han anat succeint i el preu de la llum ha estat un més dels múltiples que han tingut.







Malgrat tot el soroll que s'està generant, Teresa Ribera va descartar en el seu moment aplicar un decret llei per abaratir el preu de la llum com es demana des d'Unides Podem. De fet, és una mesura que molesta als socialistes. El que sí que han fet ha estat agrair la proposta d'investigació dels seus socis de Govern, però encara està en l'aire si faran cas a ella o buscaran noves solucions.