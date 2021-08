El Govern creu que alguns dels refugiats afganesos es quedaran durant tota la seva vida a Catalunya

@EP





La secretària d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, ha explicat aquest dissabte que preveu que els refugiats afganesos que arribin a Catalunya es quedin "tota la vida", i ha afegit que alguns d'ells podrien anar a viure a micropobles catalans.







En una entrevista a Rac 1 ha dit que el Govern vol assegurar la dignitat, integració i perdurabilitat dels refugiats, en les seves paraules: "Que no sigui una cosa puntual de sis mesos, sinó durant tota la seva vida".





De moment, han arribat 121 persones a diferents centres de Catalunya de les 136 que s'esperen, procedents de l'evacuació espanyola al país, mentre que les restants arribaran "en les pròximes hores; màxim en els pròxims dies".





Ha lamentat que "moltes persones no han pogut arribar amb l'operació d'evacuació. Faran tot el possible i l'impossible per acabar arribant", i ha pronosticat que hi haurà un èxode de refugiats.





Per això, ha reclamat que les persones que arribin rebin visats humanitaris per garantir la seva seguretat jurídica i evitar "que siguin parades pel carrer per no tenir la condició de persona refugiada reconeguda".





REFUGIATS A MICROPOBLES



Pel que fa a les famílies afganeses que vinguin de zones rurals, ha dit que "el millor lloc en el qual podran estar és en municipis petits o micromunicipis": el Govern està estudiant la seva incorporació i acomodació en un àmbit que els pugui resultar familiar.





I també vol impulsar acollides específiques per a altres grups de persones, com a dones amb estudis superiors: "Corren perill aquí per ser dones, i encara més per ser dones universitàries".