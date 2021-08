Els Estats Units van jugar un paper fonamental en els inicis dels talibans

@EP





Per veure l'inici de tot el procés, la història es remunta fins a la primavera de 1979. És aquí quan més de 30.000 militars de la Unió Soviètica van avançar per tot l'Afganistan donant el seu suport a el govern revolucionari de Kabul. El 1978, un any abans, s'havia instaurat a l'Afganistan un estat socialista que s'estava posant resistència davant d'unes milícies islamistes de la zona.





Historiadors especialitzats a l'Afganistan, com Robert Crew, ha apuntat que als Estats Units el va sorprendre, els van enxampar amb la guàrdia baixa, tot i que ja feia un temps que competia amb l'URSS en diversos projectes. Entre ells, infraestructures i construcció eren les més habituals a la zona de l'Afganistan.





Va ser llavors quan el conseller de Seguretat Nacional va convèncer al líder nord-americà per dotar d'armar i equipar amb tot el necessari a les forces islamistes que hi havia a l'Afganistan. Semblava una bona idea, però la realitat és que el que va fer va ser avivar la guerra entre els Estats Units i la Unió Soviètica. La guerra per dominar el món estava esclatant i els tercers països, com l'Afganistan eren molt importants. Per això, se sosté que des dels Estats Units es va recolzar de manera directa als talibans per acabar amb la presència de l'URSS.





L'INICI DELS TALIBANS





La realitat diu que la idea inicial era subministrar vell armament de fabricació soviètica. Amb això, els Estats Units es van dedicar a reclutar combatents i a rebre aportacions econòmiques en països àrabs. D'aquesta manera, podien negar la seva participació en el cas que algun moviment sortís malament.





Aràbia Saudita o Pakistan van ser dos dels països que més col·laboració van tenir. Les forces d'intel·ligència eren importants per als Estats Units, ja que molts dels talibans actuaven des d'aquí.





Amb el pas dels anys, l'ajuda dels Estats Units als talibans era més potent i de manera més oberta. Les contínues queixes dels talibans feien als nord-americans plantejar-se la idea de donar-los més armes per poder controlar l'avanç de la Unió Soviètica. Així que el 1984, es va aprovar al congrés una resolució que, d'alguna manera, prohibia abastir amb més armes als talibans si no era per defensar una causa de llibertat.





Però no va ser fins a 1986 quan Ronald Regan, en aquells dies president dels Estats Units, quan va pronunciar les paraules: "No estan sols, combatents de la llibertat. Els Estats Units els donarà suport". A partir d'aquest moment, van lliurar als talibans llançamíssils portàtils que, a la llarga, serien claus per a la guerra que s'estava donant.





Amb l'arribada d'aquestes noves armes, els afganesos van aconseguir avançar. Amagats entre les muntanyes van poder fer caure als helicòpters soviètics i, ràpidament, van equilibrar les forces sobre el terreny de combat. Va ser tan gran el canvi que es va donar en aquesta guerra, que el 1988 el primer soviètic va ordenar a les seves tropes que es retiressin de l'Afganistan.





L'AJUDA DELS ESTATS UNITS VA SER CLAU





Els talibans van aparèixer sota aquest nom en 1994 a Kandahar. Per tant, els Estats Units estaven ajudant a milícies islamistes per no perdre el territori afganès, així que ho van fer per beneficiar-se en el futur, però la realitat és que no ho van aconseguir. En el moment que van aparèixer els talibans, l'URSS ja havia caigut.





A més, en aquella dècada dels 80, el terme gihadista no tenia la connotació negativa que té actualment. Ara se'ls associa a terroristes i gent potencialment perillosa, però en aquell moment no era així. Per això, els Estats Units introduïen les armes al país afganès, cosa que es feia des de molts altres països.





Un cop acabada la guerra i creat el grup talibà, des dels Estats Units es va veure com una victòria. Durant els anys 90 el país americà va ser una de les grans potències fins a l'aparició de la Xina. La veritat és que la Guerra Freda amb l'URSS la van guanyar, però van deixar pel camí una guerra civil a l'interior de l'Afganistan.





Però la veritat és que els que van muntar l'operació Cicló 'mai s'han mostrat penedits i la consideren una victòria. La realitat és que els talibans no existien en aquell temps, però aquesta victòria i el donar tantes armes, va acabar propiciant que la història recent canviés. Això sí, la història universal dirà que els Estats Units van guanyar la Guerra Freda davant l'URSS.