Aquesta és la nova reforma de pensions que vol aplicar el Govern

Dimarts es va aprovar al Govern un projecte de llei per poder reformar les pensions. Unes pensions que fa mesos que porten cua i que durant el pròxim mes seran motiu de debat al Congrés, on s'haurà d'iniciar la seva tramitació.





L'última reforma que es va fer era fàcil que tirés endavant. El govern de Mariano Rajoy tenia majoria absoluta i no necessita cap suport perquè la reforma tirés endavant. L'actualitat política d'avui és més complicada i Pedro Sánchez necessitarà el suport de diversos grups parlamentaris perquè això tiri endavant.





En aquest sentit, ja ha trobat el primer 'no'. Pablo Casado ha deixat molt clar que no donarà suport a la reforma de les pensions que proposarà el PSOE al Congrés. Des del PP creuen que aquestes mesures que volen implantar no garanteixen la sostenibilitat de sistema, així que es van mostrar contraris a la mesura.





La nova reforma de les pensions té diversos punts. L'objectiu principal que es persegueix amb aquestes mesures és garantir la sostenibilitat de sistema. Un sistema que fa uns anys que està pendent d'un fil que està sotmès contínuament a debat en l'àmbit nacional, però també des de Brussel·les. Per això, des del PSOE insisteixen en aquesta reforma.





QUAN POT ENTRAR EN VIGOR?





Durant l'última reforma de 2013, l'entrada en vigor va ser molt ràpida. Això ara no serà així. No obstant això, amb aquesta nova mesura s'acabarà amb un seguit d'aspectes que han generat molta polèmica. L'índex de revalorització de les pensions i el factor de sostenibilitat seran canviats per un nou mecanisme d'equitat intergeneracional. A més, amb la nova norma es volen introduir nous incentius per intentar retardar la jubilació i, a més, revisar el model actual que existeix.





La reforma de les pensions arribarà al Congrés per debatre la seva aprovació. Això sí, des del PSOE estan oberts a canviar el text i escoltar les propostes per tal que la reforma tiri endavant. En cas afirmatiu, el Govern creu que podran aplicar les noves mesures a partir del de gener de 2022.





LA JUBILACIÓ ANTICIPADA TAMBÉ ESTÀ A DEBAT





En el cas de la jubilació anticipada voluntària, els coeficients reductors de la pensió passin a ser mensuals i no trimestrals com fins ara. En produir-se aquest canvi, els coeficients seran més baixos que els actuals, però retardarà la bestreta de la jubilació en dos mesos.





Aquests coeficients tindran un efecte directe en la quantia de la pensió i sempre respectant la limitació màxima. Això vol dir que quan les pensions superin el límit que s'ha establert, els coeficients reductors entraran en joc de manera gradual i a partir de l'1 de gener de 2024.





MÉS DINERS PER JUBILAR-SE MÉS TARD





La reforma inclou un retard en la jubilació de les persones. Si és així, es rebria més quantitat de diners durant la jubilació. Per cada any de demora pot triar entre rebre un percentatge addicional del 4% (sumat a què correspongui) o una quantitat a preu fet en funció de la pensió i premiant les carreres de cotització més llargues. En aquest sentit, el pagament únic té una forquilla establerta entre 4.786,27 euros i un màxim de 12.060,12 euros.





El text que s'ha escrit i que, de moment, no és definitiu, vincula la revaloració anual amb la variació interanual de l'IPC. Amb la nova reforma, en cas que l'IPC sigui negatiu, la nòmina no es compensarà en els següents exercicis, sinó que directament aquest any quedarà totalment congelada.