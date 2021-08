Sánchez Llibre valora positivament els primers 100 dies del nou Govern de Catalunya

@youtube





El President de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha volgut fer una valoració dels primers 100 dies de Pere Aragonès al capdavant de la Generalitat de Catalunya. Representa un "procés de normalitat, estabilitat política i lleialtat institucional entre el Govern de l'Estat i el de la Generalitat de Catalunya", ha remarcat Sánchez Llibre.





Les tensions en la relació entre Catalunya i el Govern central era molt gran en els últims anys. L'arribada de Sánchez i la de Pere Aragonès han ajudat a rebaixar les tensions i, fins i tot, aconseguir una taula de diàleg que semblava impossible fa només tres anys.





Per aconseguir tot això, Sánchez Llibre ha volgut posar el focus en el retorn del diàleg, en la presència de la Generalitat a les comissions multisectorials, l'acord d'ampliació de l'aeroport del Prat i el principi d'acord per als Jocs Olímpics de Barcelona Pirineus 2030. Des de Foment del Treball consideren que han estat bases molt importants perquè les relacions avancin.





Això sí, no tot han estat afalacs. Sánchez Llibre també s'ha volgut referir als problemes que hi ha a la legislatura. Ha lamentat la renúncia de la Generalitat a elaborar els pressupostos, el que considera fonamental per a la generació de riquesa, creació de llocs de treball i un increment de l'activitat productiva, de 2021 i preocupa, molt, la dependència que està tenint el Govern de la CUP a totes les negociacions.