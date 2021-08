Ciutadans demanarà que Albert Batlle comparegui i expliqui els aldarulls de les últimes nits a Barcelona

@EP





La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir novament en les festes de Sants per evitar els macrobotellots. Durant tota la setmana de festes s'han produït aldarulls i l'últim dia no ha estat cap excepció.





El TSJC va acabar amb el toc de queda fa alguns dies i, des d'aleshores, els carrers s'han omplert per complet durant la matinada. Les festes de Sants, organitzades per les entitats en l'anomenada festa major alternativa s'ha dut a terme al parc de l'Espanya Industrial. Un problema que ja es va viure durant les festes de Gràcia i que s'ha traslladat a Sants.





Durant el dissabte a la nit els Mossos van informar que van anar a desallotjar el parc i els joves van començar a tirar-los objectes. A més, la festsa va acabar amb diversos contenidors fora de lloc i la baralla entre els agents i les persones que hi havien al parc. De fet, els Mossos han destacat que aquests altercats formen part de la normalitat que es viu a Barcelona.





Des que es va retirar el toc de queda, les festes s'ha succeït durant cada nit. El mateix Joan Ignasi Elena ha reconegut que han hagut de posar un nombre més gran d'agents, però que aquest no pot ser il·limitat, ja que no hi ha prou agents al cos per poder enviar.





Davant tots aquests aldarulls, des de Ciutadans demanaran la compareixença d'Albert Batlle, el regidor de Seguretat, en la pròxima comissió de Presidència perquè expliqui la situació de tots els incidents que hi ha.