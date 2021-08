Els Estats Units comencen la seva retirada de l'Afganistan

@EP





Els Estats Units han començat ja amb el seu procés de retirada de l'Afganistan. El govern americà ha ordenat que es vagin retirant les tropes internacionals i han començat a destruir la seva base de la CIA al país afganès.





En les últimes hores es produiran les últimes evacuacions de l'aeroport de Kabul. Treure al nombre més gran de persones de la capital és el principal objectiu, però el 31 d'agost acabaran les operacions. El país passarà a tenir un control absolut per part dels talibans. En aquest context, els Estats Units no descarta un nou atemptat, però tampoc que es puguin prendre mesures com l'atac aeri amb drons que es va realitzar fa algunes hores.





Els Estats Units controlen l'aeroport de Kabul des del 16 d'agost, just un dia abans que els talibans aconseguissin la seva victòria en terres afganeses. En un primer moment, un pacte de no-agressió entre els dos semblava que permetria treure a totes les persones que volguessin sortir de país, però la realitat és que l'evacuació està a punt d'acabar i queden moltes persones sense poder sortir.





A poc a poc ja abandonen l'aeroport. Segons han confirmat fonts del moviment islamista, els nord-americans ja han deixat lliures tres entrades de l'aeroport de Kabul i aquestes ja estan sota el control dels talibans. En menys de 48 hores acaba el termini d'evacuació previst des d'un principi.