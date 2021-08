Els Mossos consideren que són insuficients els reforços que han posat des d'Interior

@EP





El portaveu del Sindicat dels Mossos considera insuficient els reforços que han posat des d'Interior i alerten que l'atac a policies s'ha incrementat en un 70%. Són les dades que ha aportat Toni Castejón en una entrevista realitzada per RAC-1.





"Els reforços són insuficients. El problema és tan gran que és molt complicat que es resolgui de manera immediata", ha reconegut Castejón. En els últims dies i amb tants aldarulls, els Mossos han acabat fent tasques de seguretat perquè no s'estaven realitzant amb previsió.





Els botellots estan prohibits des de fa molt de temps, però la realitat és que la manera de fer ha canviat de manera radical. Ara són massius, amb molta gent i repartits per moltes zones de Catalunya. Això implica que els Mossos han de desallotjar-i només multen a persones que es posen molt pesades, ha remarcat Castejón.





Barcelona, Girona, Banyoles o Cadaqués. Són llocs on es fan botellots, no només en les grans ciutats, sinó que en petites poblacions també es donen aquests problemes. "La gent per divertir a la fi de la nit es dedica a llançar ampolles contra la policia", ha explicat el portaveu del sindicat dels Mossos.





LA VIOLÈNCIA CREIX DESPRÉS DEL CONFINAMENT





Una cosa que preocupa molt els Mossos és la violència que s'està registrant després del confinament. Els números indiquen que els atemptats contra els agents han augmentat un 70%. I una bona mostra d'ells són els altercats que s'han produït durant les festes de Gràcia o Sants a les últimes setmanes.





Per solucionar això, Castejón proposa reobrir l'oci nocturn. "Això ajudaria bastant perquè la gent es diversificaria i en els locals hi ha un responsable de la seguretat", ha explicat. A més, la calor de l'estiu sempre ajuda que les persones surtin al carrer, així que amb l'arribada de l'hivern esperen que els problemes disminueixin considerablement.