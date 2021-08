@EP





Un coet ha impactat en un edifici proper a l'aeroport de Kabul. La zona va patir un atemptat dijous passat on van morir unes 170 persones i avui el coet ha impactat a prop.





A més, des dels Estats Units s'ha confirmat que al mateix temps que es produïa l'impacte del coet han llançat un atac contra una "amenaça" pròxima a l'aeroport. Des dels talibans es creu que l'atac anava dirigit a un terrorista suïcida de l'Estat Islàmic, però encara no hi ha confirmació oficial sobre si el coet i l'atac dels Estats Units tenen relació.







L'atac ha arribat per part dels Estats Units. Un avió no tripulat ha aconseguit un vehicle que transportava a múltiples terroristes suïcides. Així ho han confirmat els funcionaris estatunidencs a The New York Times. "Duem a terme un atac aeri contra una amenaça creïble a Kabul", han confirmat.





"Prop de l'aeroport de Kabul, un presumpte automòbil va ser objectiu d'una operació de les forces nord-americanes i com a resultat el conductor va morir", han estat les paraules recollides per l'agència EFE del portaveu talibà Bilal Karimi.







Les primeres informacions que arriben indiquen que no han hagut víctimes civils per l'atac aeri, però la realitat és que encara s'estan avaluant els informes. Aquest és el segon atac aeri que realitzen els Estats Units en els últims dies. Tots dos s'han utilitzat per a reivindicar i contestar l'atemptat del passat dijous.







El mandatari nord-americà va avisar que era molt probable un nou atac contra l'aeroport de Kabul. El mateix Biden va escriure que "la situació en el lloc sent extremadament perillosa i l'amenaça d'un atac terrorista en l'aeroport continua sent alta". Poques hores després s'ha dut a terme aquest atac.