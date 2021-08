Pablo Casado retreu a Pere Sánchez que presumeixi de missió complerta a l'Afganistan

@EP





El president del Partit Popular (PP), Pablo Casado, ha retret que "no és ètic" que el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, hagi "presumit" de "missió complerta" a l'Afganistan, amb l'evacuació realitzada per les tropes espanyoles.





"Tenim un govern que ara diu que hem de celebrar una missió internacional perquè ha estat un rotund èxit. Una missió complerta", ha manifestat Casado en la seva intervenció en l'arrencada política, celebrat aquest diumenge a la Carballeira de Sant Xusto, al municipi Pontevedra de Cerdedo-Cotobade.





Casat, en referència a les paraules de Pere Sánchez, ha advertit que aquest tipus de manifestacions "no les ha fet cap país del món". "Cap mandatari mundial s'ha atrevit a celebrar el drama, l'horror que estem veient a l'Afganistan", ha reprovat.





El líder dels populars ha subratllat, però, que "per descomptat que les Forces Armades espanyoles han aconseguit treure (a la població afganesa), jugant-se la vida, i el personal diplomàtic". "Però no he vist a cap mandatari que també ho ha fet, presumir d'això. Perquè és una cosa que no és ètic", ha censurat de nou.





Així les coses, Casado s'ha preguntat "com se celebra el que passa a l'Afganistan" i "com se celebra que les tropes espanyoles hagin hagut de jugar-se la vida per portar gent que serà massacrades a l'Afganistan".





El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha reivindicat el seu sentit d'estat davant de les acusacions dels socialistes que el situen fora de la col·laboració amb el Govern, al respecte del que ha enumerat diferents propostes formulades i la "mà estesa" que, ha subratllat, va estendre en diverses ocasions com la gestió dels fons europeus amb la creació d'un òrgan independent o per a la reformada i els òrgans judicials.





En l'arrencada política del partit a la carballeira de Sant Xusto, a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), en la qual va tenir paraules de record per al fundador ja mort Manuel Fraga, Pablo Casado ha promès "reformisme" i s'ha proposat arribar a La Moncloa per "donar-li la volta com un mitjó" a Espanya i col·locar-la, així, "en el lloc que es mereix".





Això, davant d'un president de l'Executiu, Pedro Sánchez, a què ha censurat les seves últimes aparicions públiques des del retorn de les vacances, com el viatge "en helicòpter" a Àvila o que "s'emboliqui" a la bandera de les forces armades. Així, li ha retret que és només "propaganda" i "màrqueting" i ha conclòs que "no li diu la veritat ni al metge".