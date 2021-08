Fabio Quartararo guanya a Silverstone i s'acosta al seu primer títol

@EP





Fabio Quartararo ha aconseguit emportar-se la victòria en el gran premi de Silverstone. El francès ha dominat la prova des de la volta cinc i ha imposat un ritme que ningú ha pogut seguir. Per darrere seu Àlex Rins ha pogut remuntar i arribar fins al podi, mentre que Aleix Espargaró ha acabat tercer.





El francès de Yamaha ha fet un pas de gegant en la seva lluita pel mundial. Ha sortit de Silverstone amb 65 punts d'avantatge sobre Joan Mir, el segon classificat. Ha tornat a dominar la cursa amb puny de ferro i ha imposat un ritme sublim. El que ha demostrat durant tots els entrenaments.





Per darrere seu, la batalla ha estat molt més obert. Bagnaia, Miller, Rins, Mir, els Espargaró ... Tots han lluitat, però gairebé tots s'han quedat pel camí. Rins ha aconseguit posar-se segon i enganxar una petita estirada que li ha servit per pujar a podi. I la sorpresa l'ha donat Aleix Espargaró. Ha aconseguit el seu primer podi i el primer per Aprilia en MotoGP. Un podi que ha lluitat fins a l'últim revolt amb Jack Miller.





La resta dels espanyols no ha tingut per res un mal dia. Pol Espargaró ha acabat cinquè, Lecuona ha estat setè, Àlex Márquez vuitè i Joan Mir novè. La part negativa ha estat la caiguda en la primera volta de Marc Márquez que en caure ha tocat a Jorge Martín i ha acabat amb la carrera de tots dos.