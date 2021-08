La situació segueix sent crítica a l'Afganistan; més de 2.000 periodistes demanen sortir de país

@EP





Des de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) han començat els tràmits per intentar treure del país als més de 2.000 periodistes que han sol·licitat la seva evacuació. De fet, ja estan negociant amb els talibans perquè puguin arribar a l'aeroport de Kabul i sortir direcció a altres països.





Jeremy Dear, sotssecretari general de la FIP, ha comentat que s'han posat en contacte amb països com Espanya, França, Mèxic, Itàlia, Alemanya, Regne Unit o els Estats Units perquè puguin tenir tot a punt en el moment de l'evacuació d'aquestes persones. No obstant això, la resposta de moment no ha estat afirmatiu en cap dels casos.





Des de la FIP ha confirmat que la situació que hi ha actualment al país és de pànic i desesperació. Els processos d'evacuació van acabant i mentre ells segueixen estant al país sense poder sortir.





Finalment, Dear ha explicat que esperen que els talibans col·laboris i deixin sortir a tots els periodistes que volen abandonar el país. De moment, la situació segueix sent crítica i els Estats Units ja ha manat retirar les seves forces de l'aeroport, el que significa que els talibans ja controlen pràcticament tot l'Afganistan.