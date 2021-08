Aquesta és la manera d'aconseguir un cotxe amb tan sols 2.000 €

@EP





El BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) posa en marxa noves opcions per poder tenir un cotxe per pocs diners.





Un Mercedes per 2.400 euros o un Nissan per 1.800 euros són algunes de les opcions que hi ha al mercat. Les ofertes que té activa al BOE en el seu portal de subhastes estan durant uns dies i intenten fer lloc a cotxes nous. I han trobat aquesta manera per poder desfer-se dels antics que tenen i no poden donar-los sortides.





No obstant això, amb antics no vol dir que els cotxes siguin de fa 30 anys, sinó que els van comprar fa poc i no han pogut donar-li sortida. D'aquesta manera, els posen a la venda en forma de subhasta electrònica i els ciutadans poden comprar-los. El que garanteixen és que els cotxes estan en bon estat.





Els vehicles que hi ha a subhasta hi són perquè han estat embargats o perquè no s'han pagat les lletres dels cotxes. Per poder aconseguir aquests cotxes tan sols cal seguir una sèrie de passos i, llavors, la persona podrà tenir un bon cotxe a un preu més barat de l'habitual.





El primer pas, com a tot arreu, és ingressar al portal de subhastes de BOE. Aquí estan tots els immobles que té l'administració i que estan oberts perquè la millor oferta sigui la que es faci amb ells. Un cop dins d'aquesta pàgina, caldrà filtrar per cotxes i llavors veure en quina part d'Espanya estan les subhastes i quants cotxes hi ha disponibles.





El següent pas serà entrar amb el sistema cl@ve i un cop dins ja es podrà accedir a l'estat de cada subhasta. La persona podrà veure en quin estat estan o consultar les anteriors per fer-se una idea dels preus que s'estan pagant. Òbviament, per veure les licitacions actuals la millor solució és poder utilitzar el filtres que et permet seleccionar el cotxe, el model o el preu del cotxe.





Per finalitzar, l'últim que cal fer és una licitació i si la persona resulta guanyadora ja tindrà el seu cotxe nou. És la nova manera de fer-se amb un cotxe barat i d'una bona marca en temps complicats.