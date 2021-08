Memphis Depay segueix marcant el camí del FC Barcelona a la Lliga

@EP





Memphis Depay i Sergi Roberto han marcat el camí d'un Barcelona que ha tornat a deixar alguns dubtes, però que ha acabat imposant-se al Getafe. Un gol molt ràpid de Sergi Roberto ha aclarit el camí, però l'empat de Sandro ha aixecat cert nerviosisme. No obstant això, una genialitat de Memphis Depay ha posat el definitiu 2-1 al marcador.





La primera part ha començat molt moguda. Al minut 2 de partit, el Barça ja manava al marcador. Una gran acció per banda esquerra, una bona centrada de Jordi Alba i l'arribada des del darrere de Sergi Roberto han fet pujar el primer gol de la trobada. L'equip de Ronald Koeman començava molt bé i fent la sensació de tenir molt de ritme i control.





A partir d'aquí, el Getafe ha anat entrant en partit. No ha estat fins al minut 18 quan ha tingut la seva primera ocasió clara, però Sandro no l'ha desaprofitat. En una paret dins de l'àrea amb Aleñá, el davanter ha definit amb sang freda a pal curt per superar a Marc-André Ter Stegen. El porter alemany tornava a la titularitat després de diversos mesos en el dic sec.





No obstant això, el FC Barcelona no estava per la labor de perdre punts. Una bona acció de De Jong ha habilitat a Depay dins l'àrea que ha definit amb un toc de genialitat que ningú esperava per superar a David Soria. El segon gol del jugador holandès que està sent el millor, al costat de De Jong, del club blaugrana en aquesta arrencada de temporada.





Amb aquest resultat de 2 a 1 s'ha arribat a la mitja part. I la segona meitat ha estat una mica més parada que la primera. El ritme ha baixat i el Getafe amb prou feines ha pogut generar perill a la porteria de Ter Stegen. El Barça ha arribat a marcar un tercer gol, però un fora de joc de Sergio Busquets ha impedit que el tant pugés al marcador.





Gràcies a aquesta victòria, el Barça suma el seu setè punt de la competició i se situa empatat a punts amb diversos equips en la primera posició. El Getafe, per la seva banda, segueix enfonsat. Tres derrotes en tres jornades i amb prou feines un gol en els tres partits li fan estar en zona de descens just abans de l'aturada de seleccions.