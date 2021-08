El CSIF denuncia que l'Ajuntament de Barcelona està posant en risc la seguretat ciutadana

@EP





La central Sindical Independent i de Funcionaris s'ha mostrat molt contundent en un comunicat emès contra l'Ajuntament de Barcelona. Els aldarulls de les últimes nits a les festes de Gràcia i, més recentment, que ha passat a les festes de Sants.





"Des de CSIF assistim a un nou despropòsit en l'àmbit de seguretat col·lectiva convidats per la inacció de l'equip de Govern de la nostra estimada alcaldessa l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano", diu el comunicat.





Les festes de Gràcia, sense toc de queda, ja van mostrar la dificultat que tenien els Mossos i la Guàrdia Urbana per poder contenir a tothom. "Mentre altres festes renuncien per salvaguardar la salut, aquí preval el desig d'una minoria mentre comprometen la seva salut", han insistit des del CSIF.





Per això, han reclamat a Ada Colau, Albert Batlle o Pere Velázquez que no prenguin cap decisió i que aquestes segueixin brillant per la seva absència. No fer cap notícia del que ha passat o sense una mínima dels polítics és una cosa que Barcelona no es pot permetre i així ho ha fet constar el comunicat.





EL DESPROPÒSIT DE LES FESTES DE SANTS





Les festes de Sants han estat el punt definitiu. Han estat més de 3.000 persones durant tota la nit de botellots i sense atendre als consells sanitaris. Així que des del CSIF demanen que, almenys, es pugui obrir l'hostaleria més enllà de les 00:30 per no trobar-se amb aquestes situacions.





A més, durant les últimes nits s'han produït aldarulls que, des del CSIF, condemnen. Han atacat a Mossos d'Esquadra durant les festes de Sants quan aquests només intentaven desallotjar la zona per evitar problemes majors de salut. "No es poden permetre els atacs a policies com a part de la festa", han continuat.





També han volgut enviar un missatge de suport a tots aquests treballadors que han patit aquests atacs. "A totes les forces i cossos de seguretat que veuen compromesa la seva seguretat personal en el desenvolupament d'aquestes festes".





LA UNITAT ANTIAVALOTS DE LA GUÀRDIA URBANA





No han volgut oblidar-se de la unitat antiavalots de la guàrdia urbana, la qual consideren com la gran oblideu, ja que no compten amb el suport institucional. Han felicitat que segueixin complint amb la seva tasca sense deixar de banda a la ciutadania. "Els agents són un altre clar exemple de la vocació de servei", remarquen.





Per acabar, han volgut mostrar el seu total compromís a la protecció de la ciutadania, mentre que ignorin la manca de recursos i no tenen en compte l'absència de suport institucional que pateixen. "Les polítiques permissives comprometen el principi d'autoritat i ens aboquen, als policies, a formar part del seu discurs buit", han afegit.





Des del CSIF han volgut denunciar que no s'està deixant intervenir a la policia amb el rigor que imposa la legislació vigent. "Excma. Sra. Ada Colau, Albert Batlle, Sr. Don Pedro Velázquez, deixin de llegir a Winston Churchill esperant l'èxit mentre van de fracàs en fracàs sense perdre l'entusiasme", han conclòs.