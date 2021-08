La vacuna de Pfizer és la més efectiva contra les noves variants de la covid

@EP





Les variants de la covid seguiran arribant durant els pròxims mesos. Cada vegada que el virus es transmet d'una persona a una altra hi ha risc que aquest muti. Per això, és important saber quines vacunes són efectives davant possibles noves variants i quins ofereixen una menor protecció, malgrat seguir sent efectives.





Científics de la Facultat de Medicina Duke-NUS i del Centre Nacional de Malalties Infeccioses han investigat la possible efectivitat de les vacunes contra noves variants. Segons han comentat, el millor seria que qualsevol vacuna pogués prevenir la infecció i cobrir la possibilitat de noves variants del coronavirus. Així que creuen que no és tan utòpic pensar en què es pugui trobar una vacuna contra tots els virus de la covid.





El virus no és nou. El 2003 la SARS ja va estar present en la població mundial, així que han pogut realitzar un estudi molt més precís de les vacunes. Les persones que van sobreviure al virus i han rebut la vacuna de Pfizer han generat anticossos molt potents que són capaços de lluitar contra totes les variants de la covid 19, a més de també contra altres soques del coronavirus.





Aquest estudi es va publicar a la revista New England Journal of Medicine i suposa un gran avanç. Per primera vegada han aconseguit demostrar la funcionalitat de la vacuna contra diverses variants de la mateixa família. A més, han augmentat les esperances de poder desenvolupar una vacuna que sigui efectiva contra molts tipus de virus i no centrar-la en un de sol.





S'ha demostrat que el SARS-CoV-2 (covid 19) té una seqüència genòmica molt semblant al SARS-CoV que es va registrar fa anys. Així que per elaborar l'estudi, els investigadors van utilitzar cinc plafons de sèrum i van obtenir mostres de persones que havien superat la primera infecció de virus abans de ser vacunats en 2021. Per poder comparar-van utilitzar també 10 mostres de sèrum de persones que han passat per la infecció de la covid 19.





EL VIRUS POT SALTAR D'ANIMALS A HUMANS





La família dels coronavirus depèn de la molècula ACE2 per entrar a les cèl·lules humanes. Per això, tant el SARS-CoV (2003) com el SARS-CoV-2 (actual) pertanyen al mateix grup i se solen transmetre des dels animals als humans. Això sí, la ruta que ha seguit la covid 19 per provocar aquesta crisi sanitària segueix sent desconeguda, però en qualsevol moment podrien desenvolupar la propera pandèmia.





"Explorem la possibilitat d'induir anticossos neutralitzants pa-sarbecovirus que puguin bloquejar la interacció comuna entre el virus ACE2 i l'humà, el que protegirà no només contra tots els VOCs coneguts i desconeguts del SARS-CoV-2, sinó també contra futurs sarbecovirus" , va explicar el doctor Chee Wah Tan, coprimer autor d'aquest estudi.







Per poder estar segurs de l'efectivitat de la vacuna, han comparat la resposta immunitària dels grups recollits, tant abans com després de ser vacunats contra la covid 19. Això es va realitzar per saber si els anticossos que es generen eren prou potents per poder acabar amb el coronavirus i les seves variants.









Un cop realitzat l'estudi, han conclòs que les persones que van passar el primer SARS-CoV (2003) tenien anticossos contra aquest mateix virus, però no contra la covid 19 actual. No obstant això, un cop rebuda la dosi de la vacuna d'ARNm (Pfizer) tots ells van mostrar anticossos contra les dues variants de virus segons ha apuntat la doctora Wanni Chia, coprimera autora de l'estudi.





Durant els últims 20 anys hi han hagut tres brots importants d'aquests coronavirus. El primer SARS el 2003, després MERS el 2012 i ara la covid 19. De moment, no hi ha vacunes autoritzades contra els dos primers, però la velocitat de desenvolupament de la covid actual i veient que pot lluitar contra les variants augmenten la necessitat que es generin noves vacunes de segona generació que protegeixin contra tots els virus d'aquesta família, els coneguts i els que estan per arribar.





Si s'arribés a aconseguir, la vacuna podria protegir de la malaltia actual, però també de les futures, evitant així una possible pròxima pandèmia mundial.