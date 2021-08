Espanya pateix 6.314 incendis durant el 2021

@EP





Espanya ha patit molt durant aquest estiu amb els incendis forestals de vegetació. No obstant això, no ha estat l'any on més incendis actius hi ha hagut. Durant els primers 8 mesos de l'any s'han produït un total de 6.314 focs. Aquestes dades reflecteixen que ha caigut en un 21% respecte a les dades dels darrers anys.





El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic han indicat que el total d'incendis forestals van ser conats, en total 4.071, mentre que els incendis de gran envergadura han suposat 2.243.





Galícia, Astúries, Cantàbria, Lleó i Zamora han estat les zones on més han patit els problemes dels incendis. En total representen el 40,74% del total de la superfície forestal que s'ha cremat i també on hi han hagut el nombre més gran d'incendis.





El més extens que s'ha registrat fins ara a Espanya és el de les localitats de Navalcruz i Cepeda de la Mora, on van quedar cremades unes 22.000 hectàrees. Això l'ha convertit en l'incendi més greu de l'any a Espanya.





La vegetació ha estat la més afectada pels incendis. 51.426 hectàrees s'han vist arrasades pels incendis, tot i que han baixat, ja que en els últims anys la mitjana era de 62.244 hectàrees. Els grans focs de més de 500 hectàrees han estat 17, una xifra superior als 12 que hi ha de mitjana durant l'última dècada.