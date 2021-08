Els secrets de la longevitat dels habitants de Costa Rica al descobert

@EP





Els secrets de la longevitat de les persones que viuen a Costa Rica ja no ho són tant. Caminar molt, menjar més plantes que carn, entendre la família com la raó de ser o tranquil·litzar-davant els complexos problemes de la vida són algunes de les maneres de viure més. O, almenys, són les que posen en pràctica a Costa Rica.





La zona blava de Costa Rica és un petit apèndix que sobresurt. De fet, sembla més una desviació que no una zona on visquin persones. Una zona pobra que està una mica aïllada, sense autopistes. Així que els habitants d'aquesta zona gaudien de la mar, el clima i el menjar que hi havia a la zona. Però el sorprenent és que no només és aquesta zona, sinó que en tota Costa Rica la qualitat de vida i la longevitat és molt alta.





El sistema de salut podria arribar a qualsevol país, va explicar el Dr. Luis Aguilar a Infobae. A Costa Rica l'esperança de vida és alta i no és per casualitat. Una de les principals característiques que tenen en aquesta zona és la solidaritat i l'empatia. Dos conceptes que són molt importants i que a la zona blava tenen molt interioritzats. Sabent això, "la societat ha d'entendre que som éssers socials i que depenem del benestar dels altres per al nostre", va explicar.





PRIMERES MESURES





Per millorar la qualitat de vida i la longevitat de les persones, el govern de Costa Rica ha pres mesures. Per això, la sanitat pública ha estat la gran prioritat de país durant moltes dècades. De fet, aquestes mesures es van començar a aplicar durant els anys 70. Es va ampliar la cobertura d'atenció de salut que ofereix el sistema i, a més, van afegir els serveis mèdics que les ciutats tenien.









El 1973, es va millorar el sistema hospitalari. El país va invertir més del PIB que tenia Costa Rica en la salut dels seus habitants. I la inversió es va fer en dos punts: els tipus de morts i a les discapacitats més fàcils de prevenir. En paraules del metge Aguilar, vol dir apostar per la prevenció basada en l'evidència sí que és efectiu i sostenible.





Costa Rica va realitzar un estudi per veure on era la font més gran d'anys perduts. Van identificar que la mortalitat maternoinfantil era un dels seus principals problemes i van dedicar recursos a la prevenció dels incidents més freqüents com l'hemorràgia interna, insuficiència respiratòria neonatal i sèpsia.





El sistema que hi ha a Costa Rica està lluny de ser perfecte, però amb els defectes que té actualment és millor que molts altres. Per això, Aguilar ho considera un dels models a seguir en l'àmbit global. És una manera de portar els serveis de salut de les grans ciutats fins als llocs més aïllats i pobres de país.





REDUCCIÓ DE LA MORTALITAT





Gràcies a això, els resultats són evidents. Les morts per malalties transmissibles s'han reduït un 94% i s'han aconseguit avenços en aquests camps. La taxa de mortalitat per a les persones d'entre 15 i 60 anys és d'un 8,7%, de les més baixes de tot el món.





Per tot això, el model de Costa Rica és un dels més interessants del món. La medicina que s'utilitza està basada en sis claus. El descans reparador, l'alimentació integral basada en plantes, la reducció de l'estrès, la realització d'exercici, la connectivitat social i el sentit de la vida i, finalment, l'eliminació d'hàbits tòxics. Aquests sis paràmetres han demostrat a llarg termini que augmenten l'esperança de vida de les persones.