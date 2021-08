Pedro Sánchez comença el curs polític amb una desena de desafiaments per afrontar

@EP





Pedro Sánchez se'n va anar de vacances amb molts problemes per resoldre. Per això, ara que el nou curs polític ja ha començat tot i no haver entrat encara al setembre, el president del Govern central ha de fer front a diversos reptes.





Per començar, s'ha trobat amb la sorpresa de la crisi de l'Afganistan. Espanya ha aconseguit evacuar unes 1.900 persones i ara és tasca de Sánchez ocupar-se dels refugiats i daltres crisi derivades de la caiguda de Kabul.





D'altra banda hi ha el problema de la pujada del preu de la llum, que ha marcat rècords històrics aquest estiu. Això no sembla tenir una solució a curt termini, però en principi Pedro Sánchez no vol pronunciar-se al respecte, sinó que ho deixa en mans de la ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera. Serà ella l'encarregada d'explicar quines mesures està prenent el govern espanyol per minimitzar l'impacte en la societat.





D'altra banda, el president del Govern central haurà d'afrontar el problema de la repatriació de menors marroquins de Ceuta. Sánchez ja està treballant en això, ja que el dimecres es va reunir amb el màxim mandatari de Ceuta, Juan Jesús Vives. Va ser llavors quan va decidir activar "tots els recursos de l'Estat" per tornar a casa a aquests menors. Una devolució que ara mateix es troba suspesa per la justícia.







A més del que ja s'ha citat, Pedro Sánchez ha de treballar també en la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), ja que les crítiques arriben no només de jutges sinó també des d'Europa.







La reforma fiscal és un altre tema pendent de Sánchez, perquè encara que la va descartar al juliol, Podem vol reactivar en aquest inici de curs les negociacions. I no és l'únic tema en el qual estan en desacord, sinó que també hi ha altres com la tramitació d'una llei d'habitatges.





La taula de diàleg entre el govern central i el Govern és un altre dels comptes pendents de Sánchez a la seva tornada de les vacances. Abans de l'estiu van pactar reprendre el diàleg al setembre, ja que volen tractar el conflicte polític.







Finalment, s'ha d'afrontar la crisi del coronavirus i el tema de la vacunació. Tothom està pendent de si serà necessària o no una tercera dosi de reforç, per qui i quan haura administrar-se.