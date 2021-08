La Generalitat reclamarà a Sánchez la gestió de l'ingrés mínim vital

@EP







La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, ha explicat aquest diumenge que el Govern reclamarà al Govern de Sánchez que gestioni l'ingrés mínim vital. Ho faran, va comunicar, en les properes reunions de la comissió bilateral.





"S'està treballant per compaginar les dues prestacions, perquè amb el IMV es rep una quantitat inferior i les sol·licituds triguen més de sis mesos en resoldre's. Nosaltres anem al dia", va declarar en una entrevista per a El Punt Avui.





Però a més, ha matisat que Catalunya tindria més "recursos econòmics, més eines i més capacitat legislativa" si fos un Estat independent. "No és un tòpic, i encara menys quan el sistema es posa en crisi, amb moltes dificultats, i et falten recursos per afrontar-lo", va afirmar.





En aquesta línia, va comentar que "un altre clar exemple de les invasions competencials" és la llei d'habitatge. Així, va dir: "Si realment no es creuen les nostres competències, l'òptim, i no és un mantra, és la necessitat de tenir un Estat propi".