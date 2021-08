Les pluges i tempestes posen en alerta a Catalunya aquest dilluns

@EP





Una desena de províncies del terç est peninsular estaran aquest dilluns en avís de diferents tipus per pluges i tempestes. En concret, en avís taronja (risc important) estaran Terol, Tarragona i Castelló, mentre que s'ha decretat avís groc (risc) a Osca, Conca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida i València.





Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 30 d'agost, en gran part dels vessants atlàntica sud i Cantàbric predominarà el temps estable, amb cel poc ennuvolat o amb núvols mitjans i alts. No obstant això, s'espera que una baixa atlàntica s'aproximi a l'oest peninsular, per la qual cosa hi haurà una tendència a la inestabilització.





En el terç oriental peninsular i Balears hi haurà cels ennuvolats, amb xàfecs i tempestes, que podran ser localment forts i / o persistents en la Ibèrica de Terol, Comunitat Valenciana i sud de Catalunya.





Els xàfecs i tempestes seran més probables i intensos en zones litorals del golf de València i sud de Catalunya durant la primera meitat del dia i, durant la tarda, a l'interior, principalment a muntanya.





Així mateix, s'esperen intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució en altres zones de nord i est de la Península, amb xàfecs i tempestes ocasionals en els entorns muntanyosos, principalment en els sistemes Central i Ibèric i interior nord-oest. Al nord de les Canàries es produiran intervals ennuvolats, sense descartar algun plugim ocasional a la fin en illes de major relleu.





Durant la jornada, l'AEMET també adverteix de la possibilitat que es formin bancs de boira al litoral oest de Galícia, i algunes boires matinals a l'interior de Galícia, terç oriental peninsular i alt Ebre.





Pel que fa a les temperatures, les diürnes tendiran aquest dilluns a baixar en gran part del terç est peninsular, sistema Central i Canàries, mentre que augmentaran al sud-oest i alt Ebre. En concret, podrien aconseguir-se els 34 graus, localment, al Guadalquivir.





Finalment, el vent serà de ponent a l'Estret i Alborán, hi haurà predomini de vents de component est a la resta de l'àrea mediterrània i el Cantàbric, i predomini de vents fluixos a la resta, amb cops forts en zones de tempestes. I a Canàries s'esperen vents alisis.