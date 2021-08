Troben mort un menor espanyol desaparegut després del pas de l'huracà Nora per Mèxic

Huracán Nora @ep

Les autoritats de Mèxic han trobat sense vida un menor de procedència espanyola que havia desaparegut després del pas de l'huracà Nora per l'estat de Jalisco, segons ha explicat el governador, Enrique Alfaro.





D'acord amb la informació proporcionada per Alfaro a través de Twitter, el pas de Nora va causar la desaparició del menor i una dona a Puerto Vallarta per l'ensorrament "parcial" d'un hotel al centre de la localitat, a causa del desbordament del riu Cuale. Després de mobilitzar un grup de cerca i rescat per trobar-lo, el menor ha estat localitzat sense vida.





Segons Alfaro, la família del menor va arribar a Mèxic d'Espanya fa set anys. El governador ha expressat el seu condol i suport als éssers estimats del menor i ha detallat que "continuen sense descans" les tasques de recerca per localitzar la dona, que va ser arrossegada amb el seu vehicle.