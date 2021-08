Si portes marcapassos o desfibril·lador, compte amb els nous models de mòbils i rellotges intel·ligents

Els nous models de telèfons mòbils i rellotges intel·ligents poden interferir amb els marcapassos i desfibril·ladors, segons informes, recollits per Facua -Consumidors en Acció dels investigadors de el Centre de Dispositius i Salut Radiològica (CDRH) de l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA) dels Estats Units.





Per això, recomanen que els pacients mantinguin qualsevol dispositiu electrònic de consum que pugui crear interferència magnètica, inclosos els telèfons mòbils i els rellotges intel·ligents, al menys a 15 centímetres de distància dels dispositius mèdics implantats, en particular els marcapassos i els desfibril·ladors cardíacs, segons publiquen en Heart Rhythm, la revista oficial de la Societat de Ritme Cardíac, la Societat d'Electrofisiologia Cardíaca i la Societat de Electrofisiologia Pediàtrica i Congènita.





"Garantir la seguretat dels dispositius mèdics és una pedra angular de la nostra missió de protecció de consumidor, especialment a mesura que la tecnologia segueix avançant", explica l'investigador principal, Seth J. Seidman, enginyer elèctric d'Investigació i Assessor de el Programa d'EMC del CDRH.





"Com a part d'aquest treball, l'agència va revisar articles publicats recentment que descriuen la possibilitat que certs telèfons mòbils més nous, rellotges intel·ligents i altres productes electrònics de consum amb imants d'alta intensitat de camp puguin afectar temporalment a el funcionament normal de dispositius mèdics electrònics implantats, com marcapassos i desfibril·ladors implantables ", explica. "Basant-nos en la nostra revisió, vam decidir realitzar les nostres pròpies proves per confirmar i ajudar a informar les recomanacions apropiades per als pacients i els consumidors".





@ep





Els dispositius electrònics implantats al cor estan destinats a ajudar en els trastorns del ritme cardíac, com la freqüència cardíaca lenta o ràpida. Els marcapassos i desfibril·ladors cardioversors implantables inclouen una "manera imant" dissenyat per ser utilitzat quan un pacient se sotmet a un procediment en el qual és possible que es produeixin interferències electromagnètiques, o quan la suspensió de el dispositiu és necessària per al tractament mèdic.





No obstant això, aquesta funció també pot activar accidentalment a partir de fortes camps magnètics superiors a 10 G, el que pot canviar el funcionament de el dispositiu i podria provocar greus danys al pacient.





Històricament, els imants prou forts per activar aquesta manera magnètic eren molt grans i identificables, com els altaveus estèreo o els motors electrònics de les eines sense fils. No obstant això, amb l'arribada dels petits imants de terres rares, es poden trobar forts camps magnètics en auriculars, panys de portes o petits altaveus de telèfons.





Els investigadors van provar la sortida de camp magnètic de tots els models d'iPhone 12 i Apple Watch 6 a diferents distàncies dels dispositius. Van descobrir que tots els dispositius tenen camps magnètics estàtics significativament superiors a 10 G en la proximitat, prou alts com per posar els dispositius cardíacs implantats en mode imant. No obstant això, quan es manté una distància de separació de 15 centímetres o més, els telèfons i rellotges no activen la manera imant.





"A causa d'aquests resultats, estem prenent mesures per proporcionar informació als pacients i als proveïdors d'atenció mèdica per assegurar que són conscients dels riscos potencials i que poden prendre simples mesures proactives i preventives com mantenir els aparells electrònics de consum, com certs telèfons mòbils i rellotges intel·ligents, a 15 centímetres de distància dels dispositius mèdics implantats i no portar aparells electrònics de consum en una butxaca sobre el dispositiu mèdic ", aconsella Seidman.





"Creiem que el risc per als pacients és baix i l'agència no té coneixement de cap esdeveniment advers relacionat amb aquest tema en aquest moment", prossegueix. "No obstant això, s'espera que el nombre d'aparells electrònics de consum amb imants potents augmenti amb el temps. Per tant, recomanem a les persones amb dispositius mèdics implantats que parlin amb els seus proveïdors d'atenció mèdica per assegurar-se que entenen aquest risc potencial i les tècniques adequades per a un ús segur ".





En aquest sentit, assegura que "la FDA seguirà vigilant els efectes dels aparells electrònics de consum en el funcionament segur dels dispositius mèdics".