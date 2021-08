Moren cinc persones a les carreteres durant l'últim cap de setmana d'agost

A4 @ep





Un total de cinc persones han mort en els cinc accidents mortals que s'han registrat a les carreteres espanyoles durant aquest últim cap de setmana d'agost des del divendres a les 15.00 hores fins aquest diumenge a les 20.00 hores, segons ha informat un portaveu de la direcció General de Trànsit (DGT).





Per dies, el divendres no es van comptabilitzar sinistres mortals. Dissabte es van registrar quatre accidents mortals. El primer, va tenir lloc a la carretera N-232 al terme municipal d'Alcanyís (Terol), quan un turisme va sortir de la via.





Un altre sinistre va ocórrer a Culleredo (La Corunya), a la carretera DP-3109 a causa de la sortida de via d'un turisme que es va saldar amb un mort i tres ferits. En Orgaz (Toledo), a la N-401 es va produir la col·lisió entre un vehicle agrícola i un turisme registrant un mort i en Almasán (Albacete) va morir un vianant atropellat per un camió a l'A-31.





Aquest diumenge, el balanç provisional apunta a un mort al terme municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) quan un motorista ha atropellat un animal a la CM-4017, morint l'home a l'acte.