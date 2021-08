Aragonès avisa que "o es dóna una solució democràtica a Catalunya o tornaran els moments d'inestabilitat"

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dilluns que "no entendria" que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no estigui en la reunió de la taula de diàleg del mes de setembre.





"No concebo una reunió en la qual no hi sigui el president del Govern espanyol. Sap la importància que té aquesta taula", ha assegurat en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en què ha assenyalat que en les converses amb el Govern central no se li ha traslladat que no vulgui participar a la taula i ha recordat que part dels membres de l'Executiu han canviat respecte a la primera trobada de la taula de diàleg.





Preguntat per si creu que la taula estaria fracassant si Sánchez no participa, Aragonès ha contestat que "hi ha tanta gent que vol que aquesta taula fracassi", que no vol afegir un element més.





El cap de l'Executiu català ha assegurat que estan en converses amb el Govern central per acabar de definir un dia i que estan debatent entre dues dates concretes de la setmana del 13 de setembre, però ha avisat que l'important és "recomençar" aquest diàleg després de la pandèmia i el canvi de Govern.





Així, ha defensat la necessitat de "revalidar" l'acord entre les dues parts perquè es ratifiqui el reconeixement del conflicte a Catalunya i que el que s'acordi s'ha de sotmetre a votació de la ciutadania catalana.





També ha dit que la delegació catalana que vagi a aquesta reunió es decidirà en els pròxims dies dins l'executiu català i que serà "una delegació del Govern".





REFERÈNDUM I AMNISTIA



Aragonès ha insistit que el Govern portarà el referèndum i l'amnistia com a propostes per superar el conflicte i ha advertit que, si el Govern no dóna una sortida democràtica a la situació a Catalunya, hi haurà inestabilitat: "O es dóna una solució democràtica o tornaran a haver-hi moments d'inestabilitat ".





"O això s'encarrila i es permet que aquesta aposta i aquest marge de confiança tinguin sentit, o en el dia de demà, i no sé en quina forma serà ni qui ho farà, si nosaltres com a Govern o una nova generació al front del moviment independentista, nosaltres no renunciarem a la independència", ha avisat.





Així mateix, ha apuntat que la societat catalana seguirà mobilitzant-se i que el Govern de Pedro Sánchez ha de complir l'acord d'investidura amb ERC que contemplava la creació de la taula de diàleg: "Si no es compleix, és evident que tot salta pels aires", ha dit després de ser preguntat per si farien caure a l'Executiu central.





Preguntat per si convocarà l'Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació abans de la reunió de la taula de diàleg, Aragonès ha explicat que s'està treballant en el grup promotor, format per ERC, Junts i la CUP, i que vol que sigui un "acord sòlid" que vagi més enllà d'una foto, pel que pot requerir més temps.





A més, ha cridat a la ciutadania a mobilitzar-se en la manifestació de la Diada de l'11 de setembre, sempre mantenint les precaucions sanitàries davant la pandèmia, i ha defensat que en aquesta mobilització "pugui quedar molt clar que en aquesta taula de negociació Catalunya demana referèndum i amnistia".





MAJORIA INDEPENDENTISTA



Malgrat les crítiques de dirigents de Junts a l'estratègia del diàleg amb el Govern, Aragonès ha subratllat que el Govern està unit i que, encara que pugui haver posicions amb matisos diferents, l'estratègia de negociació serà "una sola".





Sobre els Pressupostos de la Generalitat de 2022, ha reiterat que el seu objectiu és reeditar la majoria de la investidura, és a dir, obtenir el suport de la CUP i ha garantit que seran uns comptes "coherents" amb els acords que van permetre formar el Govern.