Ana María Aldon presentarà una denúncia contra María Patiño: "Això no pot quedar així"

Ana María Aldon @ep





Ana María Aldon no pot consentir que el seu marit sigui apallissat mediàticament i el nom de José Ortega Cano quedi entredit. Pel que fa a les informacions que apunten que el torero no va donar bona vida a la seva primera dona, Rocío Jurado, Ana María està disposada a prendre cartes en l'assumpte, i ho farà en els tribunals.





La col·laboradora televisiva té un objectiu clar en la seva denúncia: María Patiño. Però no serà l'únic. "És clar ho he dit en directe i no només a María Patiño" assegurava Ana María després de la seva feina al programa 'Viva la vida'. "Això no pot quedar així", va expressar visiblement molesta amb tot el que ha passat durant aquesta setmana.





Ana María assegura que el seu matrimoni no s'ha vist ressentit per aquelles veus que titllen Ortega Cano de mal marit, així com tampoc per l'entrevista que va oferir el destre divendres passat en què es va desfer en elogis amb Rocío Jurado. "Estem com sempre, ni estic millor ara, ni estàvem millor abans, sempre es parla, però jo estic igual, no he d'estar desmentint", va aclarir amb molta rotunditat.