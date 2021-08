Decathlon retira diversos productes per excés d'òxid d'etilè, un agent cancerigen

FACUA-Consumidors en Acció alerta de la retirada de mercat per part de Decathlon de cinc productes de la marca Aptonia venuts en els seus establiments per contenir "un contingut d'òxid d'etilè en un ingredient superior a el que fixa la normativa vigent".





En concret, es tracta de les barretes gust taronja Vitamins + Minerals en envàs de 30 unitats, amb lot L 21.140 i L21.189; les càpsules d'electròlits Salts Caps en envàs de 100 unitats, amb lot L 21.182; les barretes gust llimona Electrolytes Tablets "Ecosize" en envasos dobles de 20 unitats, amb lot L 21.166; les barretes gust maduixa Electrolytes Tablets en envasos dobles de 20 unitats, amb lot L 21.188; i les barretes gust llimona Electrolytes Tablets en envasos dobles de 10 unitats, amb lot L 21.167.





En un comunicat difós a la web de l'empresa, en l'apartat d'avisos "Comunicació de seguretat", Decathlon ha informat que "els productes afectats s'han retirat de mercat, però, alguns d'aquests productes es van vendre abans d'aquesta retirada , entre el 19 de juny i el 12 d'agost de 2021, ambdós inclosos ".





Aquestes càpsules i barretes se sumen a la llista de gelats que va fer pública Mars al seu web el mes passat, les desenes de varietats de Nestlé (fabricades per la seva filial Froneri) que FACUA ha donat a conèixer en les últimes setmanes, les de Grup IFA (fabricades també per Froneri) publicitades en els seus supermercats, les 29 varietats de gelats marca Carrefour que va anunciar la cadena a la seva pàgina web, així com els quatre lots de flam de vainilla que va donar a conèixer la marca la Fageda i que també estaven afectats per la contaminació amb el cancerigen òxid d'etilè.





La Aesan continua sense publicar els llistats





FACUA critica que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) del Ministeri de Consum porta des de finals de juliol sense actualitzar el llistat de productes afectats a la seva pàgina web, on només apareix un enllaç a la web de Mars amb la seva relació de productes objecte de retirada per presència d'òxid d'etilè i un altre a la de Nestlé, en la qual ni tan sols es facilita la llista de gelats contaminats, sinó un cercador per introduir números de lots i conèixer si estarien afectats. Les càpsules i barretes venudes per Decathlon tampoc apareixen a la xarxa d'alertes.





L'associació aconsella als usuaris que tinguin un dels productes afectats a casa que s'abstinguin de consumir-lo i procedeixin a tornar-lo als establiments perquè els reemborsin els diners. FACUA reclama a el conjunt de la resta de fabricants i empreses de distribució que actuïn també amb transparència i facin la llista de productes contaminats que han elaborat o comercialitzat.





En aquest sentit, FACUA adverteix que nombrosos establiments d'hostaleria i botigues d'alimentació podrien seguir comercialitzant productes contaminats amb òxid d'etilè si no els van adquirir a través del distribuïdor sinó de forma directa en hipermercats abans de la seva retirada. Per això, insisteix en la necessitat no només que les comunitats autònomes vigilin els protocols de retirada, sinó que hi hagi transparència cap als consumidors sobre els articles afectats.





L'òxid d'etilè és, com ha indicat la Aesan, una "substància activa en productes fitosanitaris no està aprovat a la UE ni, per tant, a Espanya. Es tracta d'una substància classificada com mutagènica, carcinogènica i tòxica per a la reproducció" .