Robles carrega contra Podem: "Els militars són els protagonistes de l'evacuació i qui no ho vegi té tics i complexos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assenyalat aquest dilluns que els militars espanyols han estat els "principals protagonistes" de l'evacuació de col·laboradors afganesos i que qui no ho vulgui veure així té "certs tics i complexos", en referència al seu soci de Govern, Unides Podem.





Robles s'ha expressat així, a l'ésser preguntada sobre els "recels" de Podem al parlar dels militars en la gestió d'aquesta crisi, en una entrevista a Onda Cero.





@ep





La ministra de Defensa ha dit que no sap si algú té "tics del passat" i "no ho vol reconèixer" i que en aquest cas és "el seu problema" perquè no hi ha raons per a això. A més, ha afirmat que per fer política no és bo "tenir complexos". Així, ha afirmat sentir-se "orgullosíssima" dels militars i els ha donat la enhorabona "amb majúscules" per l'evacuació de col·laboradors afganesos.





FALTA DE GENEROSITAT I SENTIT D'ESTAT DEL PP





D'altra banda, Robles ha rebutjat les crítiques de PP sobre aquest assumpte i els ha acusat de falta de "generositat" i de "sentit d'Estat". A més s'ha preguntat com un partit que porta "1.000 dies segrestant les institucions bàsiques d'una democràcia" pugui "donar lliçons de res", en referència a la renovació de el Consell General de Poder Judicial, el mandat va caducar el desembre del 2018 i roman bloquejada .





Així, ha titllat d'"inacceptable" que després de "gairebé 3 anys" el PP hagi posat tots els obstacles per renovar-lo i ha afirmat sentir-se sorpresa perquè el líder nacional del PP, Pablo Casado no reconegui "l'èxit d'Espanya com a país". La ministra ha atribuït una falta de sentit d'Estat que és "necessària per governar".





Finalment Robles ha tornat a acusar el PP de "desconeixement" per suggerir que el Govern hauria d'haver acudit a Congrés a demanar autorització per dur a terme l'evacuació des de l'Afganistan, com lliscar la setmana passada el secretari de Justícia i Interior de l'PP, Enrique López .