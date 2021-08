La catalana Núria Marquès aconsegueix la Medalla de Plata als 100 d'esquena als Paralímpics de Tòquio

@o_nuriamarques











La castellvinenca, Núria Marquès del CN Sant Feliu qui en Riu va guanyar dues medalles, una d'or (400 metres lliures) i una altra de plata (100 metres esquena) amb tan sols 17 anys ha revalidat la medalla de plata a Tòquio aquest dilluns 30 d'agost. Aquesta medalla se suma als dos diplomes aconseguits la setmana passada.





Malgrat que a la pandèmia els esportistes d'aigua van ser el que més van notar l'aturada perquè segons els experts, i els mateixos protagonistes, necessiten sentir les sensacions de la piscina diàriament per a arribar al seu millor estat de forma. Però davant el contratemps el Comitè Paralímpic Espanyol va enviar màquines als esportistes amb opcions d'anar a Tòquio perquè puguessin continuar entrenant-se de la manera més eficaç possible. En el cas de Marquès, li va arribat una que li va servir per a simular braçades.





Núria Marquès a Tòquio desprès de la seva primera prova a l'aigüa/@o_nuriamarques









Marquès va néixer amb una discapacitat a la cama esquerra, on el fèmur en aquesta extremitat era més curt que el de la dreta i els metges van decidir amputar-lo i posar-li una pròtesi.



Els referents de Marquès, han estat altres nedadores paralímpiques espanyoles com Teresa Perales, Sarai Gascón i Michelle Alonso. "Des de petita han estat el mirall que m'ha motivat per a continuar creixent. Elles m'han ajudat a complir els objectius que he aconseguit fins ara i espero que jo també pugui arribar a ser un referent per als nens i nenes que comencin en la natació".





¡Felicitats Núria!