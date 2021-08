El Papa revela que va estar a punt de morir al juliol

El Papa ha revelat que un infermer li va salvar la vida després de l'operació quirúrgica per un problema en el còlon a què va ser sotmès al juliol i sobre el seu estat de salut ha tancat que està "viu". "Estic viu", ha assenyalat Francisco en una entrevista al Vaticà amb el periodista Carlos Herrera de Cope que serà emesa aquest dimecres i de la qual s'han revelat alguns fragments.





En l'entrevista, el pontífex fa referència al seu estat de salut i ha revelat que "és la segona vegada a la vida que un infermer em salva la vida, la primera va ser l'any 57". Així mateix, també ha desestimat els rumors que corren sobre una imminent renúncia al pontificat a l'assenyalar que "sempre que el Papa està malalt corre brisa o huracà de conclave".





Aquest dimecres, 1 de setembre, la Cadena COPE emetrà una entrevista de Carles Herrera a Papa Francisco realitzada a Roma, la primera que concedeix el Pontífex a un mitjà de comunicació després de la seva operació de còlon el juliol passat.





El periodista arrencarà la nova temporada del seu programa 'Herrera en Cope' amb la conversa amb Francesc, en la que serà també la primera entrevista que concedeix a un mitjà radiofònic a Espanya. L'entrevista ha estat anunciada en directe pel mateix comunicador des de Roma després de la seva conversa amb el Pontífex.





"Bé, per no donar voltes, circumloquis, no deixar per d'aquí a cinc minuts del que pot fer un periodista a Roma que són moltes coses, però una d'elles la veritat que no és molt habitual, és entrevistar el Papa Francesc, que és el que hem fet ", ha explicat el comunicador aquest dilluns en antena.





L'entrevista es podrà seguir íntegra aquest dimecres des de les 08.00 hores, a l'antena de COPE, en l'app, i a través de cope.es i en xarxes socials en el hashtag #ElPapaconHerrera.





Herrera ha revelat al programa alguns detalls de la conversa que tenia lloc la passada setmana des de la biblioteca a Santa Marta, la residència de el Sant Pare a Roma. El periodista ha assegurat que el Papa "en l'hora i mitja d'entrevista, ha contestat a totes les preguntes".





És la primera entrevista que Francisco concedeix després de la seva intervenció el passat juliol i, encara que molts especulaven amb el seu estat de salut, Carlos Herrera ha assenyalat que "té salut de sobres per a tothom, i sobre això ha contestat amb el seu típic humor argentí".





El Sant Pare comentarà amb Carlos Herrera la situació de l'Església en el món, comptarà com li ha afectat el coronavirus, analitzarà la crisi de refugiats que està vivint l'Afganistan, parlarà sobre Catalunya, i desvetllarà alguns detalls del seu històric viatge per l'Iraq.





També aprofitarà per relatar què espera del seu pròxim viatge apostòlic a Budapest i Eslovàquia, on presidirà la Santa Missa de Cloenda del 52è Congrés Eucarístic Internacional.