Moren 44 persones atropellades de mitjana cada any a Catalunya des de 2010

@ep





Un total de 44 persones moren atropellades de mitjana cada any a Catalunya des de 2010 --el 69% d'elles en zones urbanes--, i més de 300 resulten ferides de gravetat, segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns.





De el 30 d'agost a el 5 de setembre, realitzaran una campanya de protecció de vianants en zones urbanes juntament amb les policies locals de diversos municipis.





Aquesta campanya vol "prevenir les infraccions i comportaments dels conductors que posen en risc la seguretat dels vianants i les conductes antireglamentàries o no segures de les persones que van a peu", com l'incompliment dels semàfors o els passos de vianants.





Durant el mes de març es va realitzar una campanya setmanal i es van obrir 2.536 denúncies --362 cada dia--, i 1.133 van ser per no respectar els semàfors.





Han manifestat que en els pobles i les ciutats, els vianants han de seguir consells bàsics "per no posar-se en risc i autoprotegir-se": no passar en vermell, mirar a esquerra i la dreta abans de creuar, respectar els passos de vianants, no distreure i no circular per itineraris no reglamentaris.