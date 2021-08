Aragonès descarta reobrir l'oci nocturn per por a una sisena onada

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartat aquest dilluns reobrir l'oci nocturn per evitar un repunt de contagis i ha afirmat que "de moment" no preveu demanar el passaport Covid per accedir a bars, locals d'oci o comerços.





En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, ha explicat que el Govern defensarà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'oci nocturn ha de seguir tancat a partir de les 00.30 hores, després que el tribunal donés divendres dos dies hàbils a la Generalitat per explicar els motius pels quals ha restringit els horaris de la restauració i ha tancat els espais interiors de l'oci nocturn.





Malgrat que entén "l'angoixa" del sector de l'oci nocturn, Aragonès ha argumentat que en les anteriors onades de la pandèmia s'ha demostrat que la reobertura d'aquest tipus d'activitats ha provocat un augment de contagis, pel que creu que s'ha d'evitar.





"Ens ha passat cinc vegades, volem que ens passi una sisena? Hem d'intentar no cometre els mateixos errors", pel que ha defensat no fer una desescalada ràpida i ha apostat per acabar de superar la cinquena onada i estabilitzar la situació sanitària .





Així, ha assenyalat que cal "descomprimir i descongestionar l'àmbit assistencial sanitari" abans de plantejar-se noves mesures de reobertura, i ha situat l'inici del curs escolar com el principal repte en les pròximes setmanes de la lluita contra el coronavirus.





El president català ha avisat que no es pot posar en "risc" l'inici del curs escolar i que, un cop s'hagi superat, es podrà començar a analitzar si es pot avançar o no en la reobertura de l'oci nocturn.





També ha dit que cal "combatre" imatges com les dels últims caps de setmana, amb botellons i aglomeracions en festes, tant amb pedagogia com amb l'actuació dels cossos de seguretat.





PASSAPORT COVID



Sobre si es planteja aplicar el passaport Covid per permetre l'entrada en bars, restaurants, locals d'oci nocturn i comerços, Aragonès ha contestat que "no és plantejable, com a mínim de moment".





Ha subratllat que la vacunació encara està en marxa i que, a diferència d'altres països en els quals sí que s'ha aplicat aquesta mesura, a Catalunya no hi ha una "resistència significativa" a vacunar-se, tot i que ha dit que en l'únic escenari en el que es podria plantejar el passaport Covid seria en l'oci nocturn.