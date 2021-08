Pablo Iglesias fitxa també per la Cadena Ser i debatrà setmanalment amb Carmen Calvo

L'exvicepresident Pablo Iglesias, líder fundador de Podem, ha sumat una tercera col·laboració en mitjans de comunicació i cada setmana participarà en una tertúlia a la Cadena SER amb la socialista Carmen Calvo, també exvicepresidenta de Govern.





Segons ha anunciat el presentador de Hora25, Aimar Bretos, cada dilluns del seu programa estarà protagonitzada pels dos exvicepresidents més l'exministre Juan Manuel García Margallo, actualment eurodiputat de el PP. Els tres començaran el dia 6 de setembre.





Carmen Calvo i Pablo Iglesias @ep





Per a la socialista Carmen Calvo serà una de les seves primeres aparicions públiques des de la sortida de Govern, tot i que en el seu cas no es va retirar de la política, sinó que segueix sent diputada del PSOE al Congrés.





En el cas d'Esglésies, aquesta tertúlia és la tercera col·laboració en mitjans de comunicació anunciada en els últims dies. La passada setmana es va saber que també estarà setmanalment a l'emissora catalana Rac 1 i en el digital CTXT.





El que va ser secretari general de Podem ha assegurat que, després del seu abandonament de la política, "tocava" estar "callat": "Quan un se'n va no pot en cap cas eclipsar als que es queden o molestar els que es queden" , ha reconegut.





Però ara se sent "molt relaxat i amb moltes ganes de fer coses". Segons ha explicat, en els mitjans pensa exercir de "periodista crític" i ha augurat que se li donarà "bastant millor" que la tasca institucional.





Després d'abandonar la primera línia política després de les eleccions de la Comunitat de Madrid, ja havia transcendit que Iglesias s'incorporaria al setembre a un grup de recerca de centre Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrit a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ha definit com "una oportunitat meravellosa".