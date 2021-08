A Espanya, amb 21,7 milions de persones vacunades, 6.390 van patir efectes secundaris greus

Quan va començar la campanya de vacunació contra el Covid-19 van sorgir molts dubtes, no només sobre l'eficàcia d'aquests sèrums sinó també sobre la seva seguretat. Amb el pas dels mesos s'ha anat demostrant que tots els fàrmacs aprovats per la Agència Europea del Medicament (EMA) són segurs, tot i que unes poques persones hagin perdut la vida després d'administrar-lis les seves corresponents dosis: a Espanya s'havien notificat 254 decessos a data de l'11 de juliol després d'inocular-se 47.780.916 dosis de vacunes, segons el setè i últim informe de Farmacovigilància publicat a finals d'aquest mateix mes.





@EP





Primer es va parlar molt dels rars però greus trombes causats per AstraZeneca, que es donen aproximadament en un de cada cent mil vacunats amb el sèrum d'aquesta farmacèutica. Això va provocar molts canvis respecte a qui podia rebre aquest fàrmac i molt caos entre els ciutadans, que en alguns casos van rebutjar rebre la punxada i van decidir esperar uns mesos per rebre un vial d'una altra companyia.





Però a més d'això, s'han notificat morts per una gran varietat de causes després de vacunar-se. Sense anar més lluny, l'última setmana d'agost Japó va confirmar la mort de dues persones que s'havien vacunat amb un lot de Moderna fabricat a Espanya que pel que sembla estava contaminat, pel que va procedir a retirar-lo. I Nova Zelanda ha comunicat també aquesta mateixa setmana que està investigant la mort d'una persona que va rebre la vacuna de Pfizer i va desenvolupar una miocarditis que va acabar amb la seva vida.









També Estats Units va comunicar a principis d'estiu la mort d'un menor de 13 anys per inflamació de cor després d'inocular-li el sèrum de Pfizer. I és que com assenyala l'últim informe de Farmacovigilància publicat per Sanitat, "pot presentar-se molt rarament miocarditis i/o pericarditis després de l'administració de les vacunes de Comirnaty (Pfizer) o Spikevax (Moderna)".





Malgrat això, assenyalen que "la majoria dels casos evolucionen favorablement i apareixen després de la segona dosi en homes joves".





ESPANYA NOTIFICA 6.390 ADVERSOS GREUS





La miocarditis i la pericarditis són, per tant, dos efectes adversos oficials d'algunes vacunes. És a dir, s'ha establert una relació directa entre el problema de salut i la vacuna. També ho són la Síndrome de Guillain-Barré (que causa inflamació dels nervis), el ja esmentat síndrome de trombosi amb trombocitopènia (baixada de plaquetes juntament amb trombes), la trombocitopènia immune o l'encefalomielitis (inflamació cerebral). Però no tots els efectes adversos notificats són associats amb les vacunes per l'EMA.





Fins al 11 de juliol a Espanya s'havien notificat a la base de dades de FEDRA 32.901 esdeveniments adversos, fet que suposa 67 notificacions per cada 100.000 vacunats si tenim en compte que s'havien administrat 47.780.916 de dosis fins a aquest moment. D'aquests casos, 6.390 "van ser considerats greus, entenent com a tal qualsevol esdeveniment advers que requereixi o prolongui l'hospitalització; doni lloc a una discapacitat significativa o persistent, o una malformació congènita; posi en perill la vida o resulti mortal, així com qualsevol altra condició que es consideri mèdicament significativa".









D'aquests, tal com hem esmentat abans, 254 "van presentar un desenllaç mortal". No obstant això, des de Sanitat recalquen que "aquests esdeveniments no poden considerar-se relacionats amb les vacunes pel mer fet de notificar-se. En la gran majoria dels casos notificats a Espanya (el 25% per pacients i el 75% per sanitaris), la mort es pot explicar per la situació clínica prèvia del pacient i/o altres tractaments que estigués prenent, i les causes són diverses sense presentar-se un patró homogeni".





En aquesta línia, insisteixen que una mort després de la vacuna no és sinònim de mort per la vacuna: "La vacunació no redueix les morts per altres causes diferents a la COVID-19, de manera que durant la campanya de vacunació és esperable que els morts per altres motius diferents segueixin passant, en ocasions en estreta associació temporal amb l'administració de la vacuna, sense que això tingui a veure amb el fet d'haver estat vacunat ".





Sanitat està ara a punt de publicar un nou informe de farmacovigilància i a Catalunyapress estarem pendents d'això per actualitzar les dades proporcionades.