"La MONTAÑA BLANCA": una novel·la sobre el naixement de la República del Líban

Orient Mitjà és un dels mosaics humans i paisatgístics més complexos i de més presència en els mitjans de comunicació i bé pot dir-se que és constant com a conseqüència tant d'innombrables conflictes territorials, religiosos i polítics, com d'esdeveniments sobrevinguts. En aquest racó deL món hi ha un petit país que constitueix l'exemple més paradigmàtic d'aquest puzle ja que, malgrat tots els seus problemes, viscuts periòdicament amb enfrontaments dramàtics, és el que ofereix un panorama més complex de convivència entre cristians, musulmans i altres confessions (maronites, greco ortodoxos, sunnites, xiïtes, drusos, armenis, jueus, etc.). Tot això ha estat analitzat per tota mena d'experts, investigadors, historiadors, antropòlegs, periodistes i en els seus antecedents remots, per descomptat, també per arqueòlegs, però G.H. Guarch s'ha proposat fer-ho utilitzant molt eficaçment el gènere narratiu amb la seva novel·la "La montaña blanca" (Almuzara).







Cal disposar del temps de festa que dóna l'estiu per emprendre la lectura d'aquesta obra de més de 500 pàgines, però una vegada que s'ha iniciat és impossible deixar-la abans d'arribar al seu final. El lector es trobarà amb el relat de la vida d'un investigador i especialista en història antiga anglès anomenat Thomas Harding que, obsessionat per l'empremta deixada al llarg dels segles per nombroses cultures, acudeix a principis de segle XX per a realitzar excavacions arqueològiques. S'estableix a Beirut, en aquell temps poc més que un poble gran en el que tothom es coneix i, tal com li diu el seu primer amfitrió, acabarà enamorat de l'encant d'aquell paisatge i de la seva gent. El inicialment cridat a ser professor a Oxford, enamorat de Baalbek i Palmira, acaba convertit en un expert en l'intricat laberint polític d'aquells pagaments en uns moments històrics determinants. Contempla la perversa actuació en les seves acaballes de l'imperi otomà que tracta d'aturar el seu enfonsament mitjançant la seva aliança amb l'Alemanya del Kaiser i que es caracteritza per la violenta opressió de totes les minories, tant les àrabs musulmanes, com les cristianes i molt principalment la armènia, poble a què sotmet a un cruel genocidi que encara avui dia és motiu de litigi per la incapacitat de l'estat successor, Turquia, de reconèixer i demanar perdó per aquella massacre.





Harding es veu embolicat en aquest marasme i gràcies a les seves habilitats socials i el seu do de llengües esdevé un personatge essencial que acaba sent utilitzat en funció dels interessos britànics que, després de la victòria del seu país a la primera guerra mundial, tracta d'assentar les bases de la seva influència en aquesta zona en competició amb França com a conseqüència de l'acord Skyes-Picot. Això el fa convertir-se en agent de la intel·ligència britànica durant la contesa, cònsol a Beirut després i, en definitiva, consultor imprescindible del govern de Londres, a costa de renunciar a la seva vocació investigadora. Res d'això li impedeix assentar a la zona les seves arrels més profundes ja que aquí fa els seus millors amics, en particular el també agent d'intel·ligència Augustus Newman, sorgeixen els seus grans amors -Caroline, Anne i Sara- i neix la seva filla Ethel.





"La muntanya blanca" és, per tant, una novel·la, gairebé diríem que d'aventures, ja que no són poques les peripècies que viu el seu protagonista, des del seu segrest per bandits al servei dels otomans, a la seva participació en les negociacions secretes amb les nissagues musulmanes, passant pels seus arriscats vols sobre el desert en temps en què els avions eren poc més que ocells de tela. Però el lector segueix aquest apassionant itinerari vital mentre es va informant, com qui no vol la cosa, de les raons per les que un imperi tan longeu com l'otomà va acabar enfonsant després de quatre segles, la forma en què els jueus descobreixen, gràcies a la declaració Balfour- que pot ser a Palestina on per fi serà possible assentar la seva llar nacional; analitza el joc de França i Gran Bretanya per configurar els estats que seran la base el seu poder a la zona (Líban i Síria per a la primera, l'Iraq per a la segona, amb ramificacions en el golf Pèrsic); recorda els esforços francesos per protegir les minories cristianes impedint que el Líban s'incorpori a Síria com volien els musulmans; evoca les tensions i recels entre Damasc i Bagdad; explica la tragèdia del poble armeni; augura la recuperació turca de la mà de Mustafà Kemal; i, en fi, descriu la vall de la Bekaa, en la qual va poder estar el paradís terrenal, però que ha estat, és i potser serà font de conflictes sagnants i aparentment irresolubles.