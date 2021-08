Alerta per les variants del Covid-19 procedents del visó americà: poden ser 'supercontagioses'

El Ministeri de Sanitat ha inclòs els contagis de coronavirus procedents del visó americà entre les tres úniques excepcions en què cal mantenir una quarentena obligatòria fins i tot per a persones vacunades o amb anticossos, després del contacte directe amb una persona contagiada. Aquest reconeixement avala els temors que els contagis de visó a humà generen més risc de mutacions supercontagioses, a més d'amenaçar l'eficàcia de les vacunes i, amb això, la victòria enfront de virus.





Per això, des WWF demanen a Govern el tancament immediat de les 27 granges de visó americà que encara queden al nostre país perquè no suposin un retrocés en la lluita contra la pandèmia i obrin la porta a mutacions molt contagioses entre la població. Fins al moment hi ha hagut ja 13 brots a Espanya, el que representa gairebé el 50% de totes les explotacions pelleteres de país.





En l'última actualització de la "Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19" del Ministeri de Sanitat i recollida per WWF s'inclouen les transmissions de coronavirus que puguin provenir dels visons americà s com una de les tres úniques excepcions en les que un vacunat o una persona amb anticossos han de guardar quarantena després d'un contacte directe amb un malalt de Covid-19, a l'igual que passa amb els contactes amb les variants Beta i Gamma.





Amb aquesta nova mesura sanitària, des de WWF subratllen que el Govern reconeix que les mutacions de virus que es poden generar en els visons americans poden ser 'supercontagioses' i perilloses. En conseqüència, hi ha un risc real que el pas del coronavirus per aquests animals pugui provocar l'aparició de variants amb una major capacitat de contagi entre els éssers humans, com ja ha passat amb variants com la Delta.





La nova situació de risc per contagi de Covid-19 a partir de visons americans està recollida en dos informes del Ministeri de Sanitat que, a partir de casos reals i estudis realitzats en països que també han patit brots en granges de visó americà, com Holanda i Dinamarca, constaten la transmissió de virus a dos treballadors de granges de visons americans "des d'animals malalts" i alerten de mutacions en la proteïna de l'espícula del coronavirus, és a dir, a la part amb la qual entra el virus en les cèl·lules humanes , el que comporta el risc de provocar "canvis en la transmissió de virus que pogués afectar els humans".