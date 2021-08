Investiguen una dona que va deixar als seus fills de 2 i 4 anys sols a casa per sortir de festa

@EP





La mare de dos menors de dos i quatre anys està sent investigada per la Unitat de Família i Dona de la Prefectura de Policia d'Aragó després d'haver-los deixat sols en l'habitatge familiar per sortir de festa.





Els veïns van alertar la Policia Local dissabte a la nit després d'escoltar plors i crits dels nens. Els agents van arribar al lloc dels fets, a Saragossa, i van localitzar l'habitatge en un quart pis, però ningú els va obrir la porta quan van trucar al timbre.





La policia va avisar els bombers, que van poder accedir a l'interior del pis per una finestra. Va ser llavors quan van veure que allà es trobaven dos nens petits sols, tancats amb clau dins de casa.





Després treure els menors de l'habitatge van comprovar que es trobaven bé en una ambulància i després van ser traslladats a la comissaria de la Unitat de la Policia Nacional d'Aragó perquè no van poder localitzar la persona responsable dels nens.





Hores després, la mare dels menors va anar a buscar-los i la policia els hi va lliurar. Encara que no va ser detinguda i els nens no presentaven ni signes de desnutrició ni signes de maltractament, els Serveis Socials han obert un expedient i la dona està sent investigada.