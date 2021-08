La princesa Leonor s'acomiada de la seva família i posa rumb a una nova vida a Gal·les

La Princesa Leonor ha posat rumb aquest dilluns a Gal·les, on s'iniciarà el primer curs de batxillerat a l'UWC Atlantic College, segons ha informat Casa Reial.





Els Reis així com la infanta Sofia han acompanyat la Princesa d'Astúries a l'aeroport de Barajas per acomiadar-la, segons les imatges difoses per Sarsuela de moment.





@ep





Tant Felipe com Leticia, a l'igual que la seva germana, han abraçat a la Princesa Leonor, qui estudiarà els propers dos cursos en l'esmentat centre mentre segueix assumint una major activitat pública com a hereva del tron.





El centre on estudiarà la Princesa d'Astúries, situat en un castell de segle XII, rep alumnes de tot el món i per ell ja han passat l'actual rei d'Holanda, Guillem Alexandre, i la princesa Isabel, hereva del tron belga.





L'Atlantic College va ser fundat el 1962 amb vista a promoure l'entesa internacional a través de l'educació i en ell es va originar la institució educativa Col·legis del Món Unit (UWC).





Leonor cursarà el programa de Batxillerat Internacional que ofereix aquest centre, a què van uns 360 alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys procedents d'uns 80 països de tot el món, si bé al voltant de l'25 per cent són europeus i el 20 per cent britànics.





El cost dels dos cursos que realitzarà la Princesa d'Astúries ascendeix a 67.000 lliures, uns 76.500 euros al canvi, que els Reis costejaran dels seus assignacions personals, segons va explicar en el seu moment Zarzuela, quan es va anunciar al febrer que Leonor faria el batxillerat a l'estranger.





Així mateix, des de Casa Reial es va indicar que la Princesa d'Astúries compatibilitzarà seus estudis "amb el progressiu desenvolupament dels seus compromisos institucionals a Espanya". De fet, ja va protagonitzar el passat 24 de març el seu primer acte en solitari a l'Institut Cervantes amb motiu del 30 aniversari d'aquesta entitat.